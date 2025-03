Experiment verrät: Für die Nudelversion des Herren der Ringe bräuchte es 11.239 Euro

Wenn das Aragorn (Viggo Mortensen) damals schon gewusst hätte: Auf TikTok zeigt ein absurdes Experiment was passiert, wenn ein Nerd zu viel Zeit hat. (Bildquelle: TikTok/tsj_electronics/New Line Cinema)

Es gibt viele Wege, seine Liebe zu Der Herr der Ringe auszudrücken: Man kann sich ein Elbentattoo stechen lassen, die Filme jährlich im Extended Cut schauen oder die Bücher in jeder existierenden Ausgabe sammeln.

Doch der TikTok-Nutzer tsj_electronics hatte eine andere Idee: Warum nicht den gesamten Herr der Ringe mit Buchstabennudeln nachlegen?

Die schlechte Nachricht: Ihr braucht dafür nicht nur viel Geduld, sondern auch ein überraschend großes Budget.

1:00:21 Der Herr der Ringe: Wo sind die neuen Spiele-Blockbuster?

Autoplay

Wie viele Buchstabennudeln braucht man für Mittelerde?

Der TikToker begann wie in allen seinen Videos mit einem wissenschaftlichen Ansatz. Er öffnete eine Dose der US-amerikanischen SpaghettiOs und zählte 1.182 Buchstaben. Das allein ist eine Leistung, für die Galadriel ihm die Füße rasieren sollte.

Doch er ging noch weiter: Mithilfe eines Skripts berechnete er, wie viele Buchstaben die englische Ausgabe der Herr der Ringe Trilogie insgesamt umfasst – 2.261.081 Zeichen.

Dann begann die wahre Mathematik: Um das gesamte Werk aus Buchstabennudeln zu legen, bräuchte man ihm zufolge etwa 8.795 Dosen SpaghettiOs. Nach seiner Kalkulation käme das einem Gesamtpreis von 12.225 US-Dollar gleich, also rund 11.239 Euro.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von TikTok, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. TikTok-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von TikTok angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum TikTok-Inhalt

Am Ende bleibt viel Pasta übrig

Ausgehend von Mittelwerten, hätte jemand mit zu viel Zeit und Geld am Ende immer noch 8.134.609 überflüssige Nudeln herumliegen – genug für eine beachtliche Menge Suppen oder eine lebenslange Angst vor Pasta in Buchstabenform.

Die TikTok-Community war dennoch begeistert: In den drei Jahren seit der Erstveröffentlichung 2022 sammelte das Video 733.000 Likes und über 5,2 Millionen Aufrufe in der App. Es ist ein Clip aus einer zehnteiligen Serie, in der tsj_electronics noch mehr bekannte Literaturwerke (zumindest theoretisch) mit Buchstabennudeln nachschreibt.

Solltet ihr also 11.239 Euro übrig haben, ein tiefes Bedürfnis nach nutzlosem Nerdtum verspüren und ausreichend Platz für knapp 9.000 Dosen Buchstabennudeln haben, dann steht eurer ganz persönlichen Nudel-Mittelerde nichts mehr im Weg.

Aber vielleicht fangt ihr auch lieber etwas Anderes mit eurer Zeit an, etwa eine Ausbildung zum Goldschmied.