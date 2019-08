Wenn die GameStar die 100 besten PC-Rollenspiele aller Zeiten kürt, sorgt das nicht nur unter den Redakteuren für Gezeter und Gemecker, sondern auch in den Kommentaren. Seit über zwei Wochen diskutiert ihr mit uns und euren User-Kollegen unter unserem Ranking darüber, ob Skyrim Platz drei wirklich verdient, ob The Witcher 3 überhaupt ein Rollenspiel ist und warum zum Teufel Lands of Lore gar nicht auf Platz 1 gelandet ist.

Jetzt dürft ihr selbst den Stift oder vielmehr die Tastatur in die Hand nehmen und uns eure Rollenspiel-Favoriten präsentieren. Statt ein Community-Ranking, wie ihr es noch von den 250 besten PC-Spielen aller Zeiten kennt, erstellen wir dieses Jahr eine Sammlung von euren Mini-Kolumnen zusammen, in denen ihr uns erklärt, welches Rollenspiel warum euer Favorit ist.

Die besten 10 Texte sahnen richtig fette Preise im Wert von insgesamt über 1.000 Euro ab und werden in einem Artikel auf GameStar.de veröffentlicht.

Wie läuft der Wettbewerb ab?

Schickt uns bis zum 16. August euren Text, in dem ihr ein Spiel vorstellt, dass eurer Meinung nach in unserer Liste vergessen wurde oder zu schlecht abgeschnitten hat. Die Kolumne sollte zwischen 1.000 und 1.500 Zeichen lang sein und erklären, warum dieses besondere Rollenspiel (für euch) zu den besten RPGs aller Zeiten gehört.

Eure Texte und euren GameStar-Usernamen schickt ihr per Mail an marylin.marx@webedia-group.com. Die Gewinner werden anschließend mit Veröffentlichung des Artikels bekannt gegeben und von uns separat per Mail benachrichtigt. Wir freuen uns auf eure Texte!

Was gibt es zu gewinnen?

Als kleinen Motivationsschub und Anreiz zur Teilnahme verlosen wir ein paar Gewinne, die euch und eurem PC beim Zocken der nächsten Rollenspiele unter die Arme greifen dürften. Bitte beachtet dabei, dass eine Teilnahme an unserem Community-Wettbewerb erst ab 18 Jahren möglich ist. Gewinner aus der Schweiz müssen im Falle von physischen Gewinnen möglicherweise entstehende Zollgebühren selbst übernehmen. Darüber hinaus weisen wir auf unsere allgemeinen Teilnahmebedingungen hin.

ZOTAC GAMING GeForce RTX 2070 Super

Produktbeschreibung von Zotac: "Alles ist SUPER mit den brandneuen ZOTAC GAMING GeForce RTX 20 Series SUPER-Grafikkarten. Basierend auf der NVIDIA Turing-Architektur sind sie mit mehr Kernen und ultraschnellem GDDR6-Speicher ausgestattet. Dank intelligenterer und optimierter Technologien könnt ihr euch auf SCHNELLERES und BESSERES Gaming gefasst machen."

Sennheiser GSP 670

Produktbeschreibung von Sennheiser: "Bewegungsfreiheit, minimale Latenzzeit nach dem neuesten Stand der Technik, die außergewöhnliche Gaming-Soundleistung von Sennheiser und bis zu 20 Stunden Batteriedauer machen das GSP 670 zum ultimativen Gaming-Headset."

500 GB WD Black SN750 NVMe SSD

Produktbeschreibung von WD "Die WD BLACK SN750 NVMe SSD bietet erstklassige Leistung für Gaming- und Hardware-Enthusiasten, die ihren PC aufbauen oder aktualisieren möchten. Die WD BLACK SN750 NVMe SSD kann sich mit einigen der leistungsstärksten Laufwerke auf dem Markt messen, um Spielern einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen."

GoG-Keypakete

Neben diesen drei Hardware-Preisen verlosen wir insgesamt sieben Rollenspiel-Keypakete von GoG.com, damit ihr einige Games unserer Liste direkt selber anspielen könnt und wisst, warum unsere Redakteure davon so schwärmen.