Fast 150 Euro günstiger als Apples HomePod: Tragbarer Lautsprecher Motion X600 erscheint mit Kampfpreis

Kampf der Bluetooth-Titanen: Kann X600 dem Branchenprimus Apple die Kundschaft abgraben? (Bilder: de.soundcore.com, apple.com)

Der Hersteller Soundcore wirft den tragbaren Bluetooth-Lautsprecher Anker Soundcore Motion X600 auf den Markt (wie aus einer Meldung auf techradar.com hervorgeht). Soundcore ist eine Untermarke von Anker, einer Firma, die sich bisher vorrangig als Anbieter von Powerbanks hervorgetan hat.

Soundcore Motion X600 mit Kampfpreis

Ähnliche Bluetooth-Lautsprecher, die wie X600 ähnlich wertige 3D-Audiotechnologie im Kasten haben, sind mit zirka 340 Euro (siehe Apple HomePod 2te Generation ) oder sogar um die 470 Euro (siehe Sonos Era 300 ) bepreist.

Hingegen die Preisemarke, mit der Soundcore auftrumpft, ist deutlich niedrig angesetzt: schlanke 200 Euro verkündet das deutsche Preisschild - damit kommt X600 preislich deutlich günstiger in die Verkaufsregale, als vergleichbare Markengeräte von Apple oder Sonos.

Was kann X600 klanglich?

Unterstützung der 3D-Audiotechnologie (im Englischen Spatial Audio genannt): Mittels dieser wird räumlicher Klang simuliert

(im Englischen genannt): Mittels dieser wird räumlicher Klang simuliert Unterstützung für LDAC; bei LDAC handelt es sich um einen Audio-Codec von Sony, mit dem sich hochwertig Audios via Bluetooth streamen lassen. In Zahlen ausgedrückt bedeutet diese Wertigkeit: Vermittels LDAC lassen sich dreimal so viele Daten übertragen, als das mit handelsüblichem Bluetooth der Fall ist. Techradar schreibt dazu, mit einem Codec wie LDAC kämen Kunden näher an ein Audio-CD-typisches ran, als bei gewöhnlichen Bluetooth-Lautsprechern.

Welche Technik schlummert in X600?

Für die akustische Bandbreite sorgen: zwei Tieftöner, zwei Hochtöner, ein nach oben gerichteter Breitbandlautsprecher

zwei Tieftöner, zwei Hochtöner, ein nach oben gerichteter Breitbandlautsprecher Ein Akku mit 6400 mAh (7,2 V) verspricht eine Spielzeit von bis zu 12 Stunden

mit 6400 mAh (7,2 V) verspricht eine Spielzeit von bis zu 12 Stunden Zwei X600-Gerätschaften lassen sich miteinander kabellos koppeln – womit sich ein Stereo-Setup aufstellen lässt

– womit sich ein Stereo-Setup aufstellen lässt Ausgezeichnet mit der Schutzklasse IPX7 – was bedeutet: Das Gerät ist bedingt wasserdicht. Übrigens: Das Kürzel IP steht für International-Protection-Code. Das X in IPX7 zeigt an: Darüber, ob Anker Soundcore Motion X600 auch gegen Staub geschützt ist, lässt sich keine Aussage treffen. Die Ziffer 7 bescheinigt dem Anker-Lautsprecher wasserdicht zu sein – wenn auch nur kurzzeitig.

Weitere Eckdaten: Der Anker Soundcore Motion X600 wird in den Farben Polargrau, Auroragrün und Mondblau angeboten. In Deutschland wird der Bluetooth-Lautsprecher ab dem 9. Mai für einen Verkaufspreis von knapp 200 Euro beziehbar sein.

Alle weiteren Infos sind via de.soundcore.com beziehbar.

Was haltet ihr von dem preislichen Wunderkind X600? Glaubt ihr, der tragbare Lautsprecher wird auch im Testlabor überzeugen - oder müssen Kundinnen und Kunden für wirklich guten Klang einfach tiefer in den Geldbeutel greifen? Schreibt uns gerne in die Kommentare, welcher Bluetooth-Lautsprecher sich bei euch durchgesetzt hat.