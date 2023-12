So einen Shooter gab's noch nie: Der Trailer zu Mouse löst Begeisterung aus

Der Held von Mouse scheint direkt den frühen Cartoons der 20er- und 30er-Jahre entsprungen zu sein.

Mehr Retro geht wohl kaum für einen Shooter: Mouse lässt euch eine klassische Noir-Detektiv-Geschichte erleben, setzt aber auf einen in der Spielewelt ziemlich außergewöhnlichen Stil. Optisch erinnert das Spiel nämlich an die Cartoons der 30er-Jahre und ihrem Gummischlauch -Animationsstil. Jetzt sorgt ein erster Gameplay-Trailer für Begeisterung.

Maus-Detektiv

Der am Dienstag veröffentlichte Trailer konnte auf dem YouTube-Kanal von IGN bereits über 1,3 Millionen Aufrufe sammeln. Für das erste Spiel des unabhängigen Entwicklerstudios Fumi Games, das erst 2025 erscheinen soll, ist das natürlich ein enormer Erfolg.

In den Kommentaren zum Trailer sorgt vor allem der Cartoon-Stil von Mouse für Begeisterung, der als erfrischend neu und einzigartig gelobt wird. Aber seht ihn euch einfach mal selbst an:

1:00 Mouse: In diesem Cartoon-Shooter geht es überraschend brutal zu

Die Steam-Seite des Shooters und der Trailer verraten und bereits jetzt eine Menge Details darüber, wie der Shooter funktioniert, und worum es geht:

Story und Setting: Mouse spielt in einer düsteren, von Gangs, Verbrechern und korrupten Politikern geplagten Noir-Stadt. Ihr spielt einen Privat-Detektiv auf der Suche nach Gerechtigkeit.

Gameplay: Euch erwartet ein Singleplayer-Shooter aus der Egoperspektive. Mit einem Arsenal aus verschiedenen Waffen, Sprengsätzen und Power-Ups stellt ihr euch bewaffneten Bösewichten und Bossgegnern. Die Kämpfe werden ziemlich blutig, ihr könnt etwa Gegnern den Kopf wegschießen. Begleitet werden die Schießereien von launigem Jazz.

Waffen und Ausrüstung: Im Trailer sehen wir schon verschiedene klassische Waffen, wie einen Revolver, eine Tommy Gun, eine Schrotflinte und ein Scharfschützengewehr. Wir werfen außerdem mit Dynamit und schießen mit einer überraschend tödlichen Fingerpistole.

Power-Ups: Unterwegs können wir auch immer wieder Gegenstände einsammeln, die uns vorübergehend stärker machen. Im Trailer verleibt sich unsere Maus etwas ein, dass wir für eine Dose Spinat halten: Wie Popeye wird sie dann übermenschlich stark und vermöbelt die Gangster für kurze Zeit mit bloßen Händen.

Das Gameplay zeigt obendrein, dass die Entwickler es nicht auf dem Cartoon-Look beruhen lassen: Ihr könnt etwa in typischer Manier Klaviere auf Gegner fallen lassen. Charaktere bewegen und verhalten sich auch wie Cartoonfiguren und erstarren etwa kurz, nachdem sie von einer Explosion getroffen wurden, bevor sie zu Asche zerfallen. Der düstere Shooter bekommt also auch eine humorvolle Note.

Was haltet ihr vom ersten Gameplay aus Mouse? Würdet ihr den Shooter schon allein wegen der Optik und der Soundkulisse gerne mal ausprobieren? Was gefällt euch an dem neuen Trailer am besten, und was trifft weniger euren Geschmack? Hättet ihr euch etwa lieber ein Spiel in Farbe statt schwarzweiß gewünscht? Schreibt es uns gerne in den Kommentaren!