Ubisoft Forward: Wo ihr zuschauen könnt und was euch erwartet

Warnung: der folgende Absatz enthält Spoiler

Sehr wahrscheinlich wird ein neues Mario + Rabbids-Spiel angekündigt werden. Zumindest gab es vor einigen Stunden bereits auf der offiziellen Seite von Nintendo eine Produktseite zum Spiel, sowie erste Screenshots. Mittlerweile wurde die Seite wieder offline genommen.



Ebenfalls geleakt sind vermutlich Infos zum Season Pass von Far Cry 6, sowie die Möglichkeit, in die Haut von Vaas, Pagan Min und einigen weiteren Antagonisten zu schlüpfen. Auch ein neues Rocksmith+ ist so gut wie sicher, da der amerikanische Gitarren-Hersteller Gibson bereits in einer Email mit dem neuen Gitarren-Spiel warb. Rocksmith+ soll laut der Mail sogar noch heute in eine Closed Beta für den PC gehen.



Auch ein Spiel mit Codenamen »Battlecat« wurde zusammen mit Bildern auf Twitter von nicht offiziellen Kanälen veröffentlicht. Hierbei handelt es sich um Charaktere aus dem Tom-Clancy-Universum, zu dem auch The Division, Ghost Recon und Splinter Cell gehören. Welche Art von Spiel »Battlecat« wird, wurde nicht verraten, alle Hinweise deuten aber auf ein PvP-Spiel mit mehreren Spielmodi hin.