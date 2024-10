Monitore sind so vielfältig wie noch nie, aber mit welchem Bildschirm spielt es sich am besten? Verratet uns euer Setup!

Allzu lange gibt es so breite Monitore wie auf diesem Bild noch nicht. Sie erfreuen sich aber immer größerer Beliebtheit. Ob das auch bei euch gilt, könnt ihr uns in der aktuellen Umfrage verraten.

Bei PC-Monitoren gab es lange Zeit wenig Bewegung. Das ist dank steigender Hertz-Zahlen, neuer Panel-Technologien und Seitenverhältnissen abseits des 16:9-Standards zum Glück vorbei.

Dadurch wird es zwar nicht leichter, für die eigenen Vorlieben und Gegebenheiten die optimale Hardware zu finden, aber die Bandbreite an individuellen Lösungen wird immer größer.

In der folgenden Umfrage wollen wir deshalb von euch wissen, wie euer Setup daheim aussieht. Im Vordergrund steht dabei diesmal die Breite eures Monitors beziehungsweise das Seitenverhältnis:

Augen auf beim Monitorkauf

Generell gilt, dass der Kauf eines neuen Monitors wohlüberlegt sein sollte.

Einerseits, weil der Bildschirm das ist, worauf ihr den ganzen Tag schaut (beziehungsweise immer dann, wenn ihr euren PC benutzt).

weil der Bildschirm das ist, worauf ihr den ganzen Tag schaut (beziehungsweise immer dann, wenn ihr euren PC benutzt). Andererseits, weil ein guter Monitor euch viele Jahre lange treue Dienste leisten kann, was eine höhere Investition potenziell durchaus rechtfertigt.

58:53 Spielegrafik 2025: Warum uns das kommende Jahr umhauen wird

Autoplay

Für die optimale Wahl spielen dabei viele verschiedene Faktoren eine Rolle, angefangen vom Platz, der auf eurem Schreibtisch vorhanden ist, über die Leistungsfähigkeit eures Rechners bis hin zu den Spielen, die ihr am liebsten spielt.

Wer vor allem Singleplayer-Titel in möglichst hoher Bildqualität bevorzugt, der hat beispielsweise meist sicher ganz andere Ansprüche an seinen Monitor als jemand, der damit vor allem in Counter-Strike 2 unterwegs ist.

Welche drei technischen Aspekte des Bildschirms generell die wichtigsten sind, thematisiert der folgende Artikel:

Doch wie so oft im Leben gilt eben auch bei Monitoren, dass Geschmäcker (und Prioritäten) verschieden sind.

Lasst uns daher gerne in den Kommentaren genauer wissen, wie euer heimisches Monitor-Setup aussieht, warum ihr euch gerade für diese Konstellation entschieden habt – und ob ihr aktuell überlegt, etwas an eurem Setup zu ändern (und falls ja, wieso).

Wir danken für jede abgegebene Stimme und freuen uns über jeden Kommentar zu dem Thema!