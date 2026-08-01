Es kann im wahrsten Sinne des Wortes einen großen Unterschied machen, den man nicht unterschätzen sollte: Mit welchem Seitenverhältnis seid ihr unterwegs?

Wir wollen per Umfrage von euch wissen, auf was für ein Seitenverhältnis euer aktueller Monitor setzt?

Bei Konsolen ist die Frage des genutzten Displays und Seitenverhältnisses weitgehend klar: PlayStation & Co. werden meist mit einem Fernseher im 16:9-Format verbunden.

Auf dem PC herrscht dagegen deutlich mehr Vielfalt, auch weil man ihn im Gegensatz zu Konsolen längst nicht immer primär für das Spielen nutzt.

Doch für welche Display-Lösung habt ihr euch entschieden? Darf es weiterhin ein klassischer 16:9-Monitor sein? Spielt und arbeitet ihr stattdessen im breiten 32:9-Format? Oder setzt ihr an eurem PC auf mehrere Monitore? Nehmt gerne an der folgenden Umfrage teil und verratet es uns!

Das Seitenverhältnis: Einer der drei wichtigsten Faktoren bei Monitoren

Welches Seitenverhältnis der Monitor besitzt, hat in verschiedener Hinsicht großen Einfluss.

So kann es beispielsweise sowohl beim Arbeiten als auch beim Spielen sehr angenehm sein, einen Bildschirm mit dem besonders breiten 32:9-Format zu nutzen. Doch so ein Display ist längst nicht für jeden Schreibtisch und Einsatzzweck optimal geeignet.

Außerdem gibt es durchaus Szenarien, in denen zwei separate Monitore statt eines großen Displays die bessere Wahl darstellen, und auch im Jahr 2026 geht noch nicht jedes Spiel optimal mit dem 32:9-Format um.

55:48 Gaming-Monitore: Führt an OLED kein Weg mehr vorbei?

Autoplay

Wegen dieser und anderer Faktoren gehört das Seitenverhältnis zu den drei wichtigsten Eigenschaften, die es bei einem Bildschirm zu berücksichtigen gilt.

Mehr dazu erfahrt ihr im Artikel Gaming-Monitor: Das sind DIE 3 Features, auf die ihr unbedingt besonders achten solltet .

Geht man rein nach der Auflösung des Hauptdisplays, dominieren bei Steam übrigens klar die 16:9-Auflösungen 1920x1080 (51,1 Prozent), 2560x1440 (21,4 Prozent) und 3840x2160 (5 Prozent).

Wir sind gespannt, wie es sich auf Basis der Umfrage in diesem Artikel bei euch verhält!

Lasst uns gerne in den Kommentaren wissen, welches Bildschirm-Setup bei euch daheim zum Einsatz kommt, wieso ihr euch dafür entschieden habt und ob ihr darüber nachdenkt, zu einem anderen Setup zu wechseln.