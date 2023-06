Von Anno bis Gothic: Spielt ihr Spiele aus Deutschland?

Made in Germany: Ist das auch bei Videospielen ein Qualitätssiegel? Die Zeiten von Crysis sind lange vorbei, seitdem erlangen in Deutschland entwickelte Spiele für PC und Konsolen längst nicht mehr so häufig internationalen Ruhm, von sympathischen Ausnahmen wie dem Aufbau-Puzzlespiel Dorfromantik abgesehen.

Entwickler wie Deck 13 oder Piranha Bytes behaupten sich dennoch seit vielen Jahren, es gibt große Mobile-Games-Firmen wie Goodgame oder Innogames und auch die einstigen Teams von Blue Byte und Related Designs (heute beide Ubisoft Blue Byte) tüfteln schon ewig an ihren Anno- und Siedler-Serien, mit unterschiedlich großem Erfolg.

Auch die Politik hat die deutsche Videospielbranche für sich entdeckt und fördert mit mehreren Millionen Euro die Entwicklung im Land, wenn auch nicht immer ganz nachvollziehbar. Und die deutschen Bürger? Sie geben im Jahr zehn Milliarden Euro für Videospiele aus. Doch nur ein Bruchteil dieser Summe fließt auch in deutsche Produkte. Michael Graf hat darüber mit game-Geschäftsführer Felix Falk bei GameStar Talk gesprochen:

1:06:20 10 Milliarden Euro für Games: So spielt Deutschland

Wir wollen eure Meinung wissen: Für einen Report über die deutsche Spielebranche, die Förderung des Bundes und den Herausforderungen der Branche in Deutschland möchten wir neben Interviews mit Entwicklern, Politikern und Experten natürlich auch die Stimmen der User in unsere Berichterstattung einfließen lassen.

Daher bitten wir euch um rege Teilnahme an unserer obigen Umfrage zum Thema: Spielt ihr deutsche Spiele? Die Ergebnisse präsentieren wir in Kürze an gleicher Stelle.

Vielen Dank an alle, die an unserer Umfrage teilgenommen haben! Jetzt könnt ihr uns zusätzlich noch in den Kommentaren eure Meinung mitteilen: Was sind eure Lieblingsspiele aus Deutschland? Welchen deutschen Studios vertraut ihr blind? Und was wünscht ihr euch mehr von deutschen Entwicklern?