Ich habe einen vergessenen Mail-Account nach fast zwei Jahren zum ersten Mal wieder geöffnet: Wie schlimm ist es?

Wie schlimm hat es meinen erst kürzlich wieder entdeckten Hotmail-Account in Sachen Spam erwischt?

Ich bin vor kurzem über einen Mail-Account gestolpert, den ich im September 2021 angelegt und seitdem nie mehr benutzt habe. Sein einziger Einsatzzweck zum Start: Mich auf einem meiner Testsysteme für die Arbeit unter Windows damit einloggen.

Unbewusst habe ich so gewissermaßen einen Selbstversuch mit einer aus meiner Sicht entscheidenden Frage gestartet: Bleibt so ein fast nie eingesetzter Mail-Account nach über 20 Monaten Untätigkeit von Spam-Nachrichten verschont? Und falls nicht, wie viele davon sind dort eingetrudelt?

Da es nur um einen einzigen Account geht, haben meine Erfahrungswerte in diesem Fall zwar keine nennenswerte Aussagekraft für das große Ganze. Ich persönlich fand die Frage beim ersten Einloggen nach fast zwei Jahren aber trotzdem spannend. Wenn es euch auch so geht, lest gerne weiter!

Gähnende Mail-Leere, aber Spam ist trotzdem da

Da ich die Mail-Adresse des Accounts nur einmal für das Einloggen unter Windows und ein weiteres Mal als Sicherheitsvorkehrung für einen anderen Account eingegeben habe, herrscht im Postfach selbst nach fast zwei Jahren wenig überraschend weitgehend tote Hose.

Insgesamt sind nach über 20 Monaten nur sechs reguläre E-Mails eingetrudelt, wie im Bild unten zu sehen, inklusiver der jüngsten Account-Nutzung für das Anlegen eines Battle.net-Kontos.

Die fünf anderen Nachrichten stammen von Microsoft, zweimal in Zusammenhang mit der Anmeldung unter Windows und dreimal wegen der besagten Sicherheitsvorkehrung.

Diejenigen unter euch mit geübten Augen haben es aber bereits erkannt: Auch im Junk-Postfach warten zwei Nachrichten darauf, gelesen (beziehungsweise gelöscht) zu werden.

Der Account ist also nicht ganz von Spam verschont geblieben, obwohl ich ihn abseits von Windows sowie der frischen Battle.net-Anmeldung und der Angabe als Ausweich-Account nie irgendwo verwendet habe. Aber was für Spam-Nachrichten sind das genau?

Auch Microsoft selbst verschickt Spam

Die erste Spam-Nachricht seht ihr im folgenden Bild. Es handelt sich um den klassischen Betrugsversuch a lá Hallo! Ich habe Millionen von Dollars ohne jeden Hintergedanken zu verschenken und DU bist der glückliche Auserwählte! Ein Schelm, wer Böses dabei denkt.

Es hat immerhin fast ein Jahr gedauert, bis die erste Spam-Nachricht dieser Art im Junk-Posteingang gelandet ist und seitdem ist keine weitere hinzugekommen. Die Mail-Adresse wurde dazu vermutlich durch simples Ausprobieren per automatisierten Skript ermittelt .

Bei der zweiten Spam-Nachricht (im Bild unten zu sehen) wird es dann etwas ungewöhnlicher und kurios zugleich. Der Grund: Sie stammt von Microsoft selbst, wird aber trotzdem vom hauseigenen Mail-Dienst Hotmail als Spam-Nachricht eingestuft.

Der Inhalt ist gleichzeitig völlig harmlos. Es handelt sich um Werbung für den Edge-Browser, für OneDrive und für Microsoft Office. Außerdem gibt es ein paar (durchaus nützliche) Tipps, beispielsweise für die Verwendung vom Nachtmodus.

Apropos Nachtmodus: Ich kann euch nur sehr ans Herz legen, ihn unter Windows zu nutzen, auch am Tag. Mehr dazu erfahrt ihr im Artikel Egal, um welchen PC es geht: Diese Windows-Option empfehle ich jedem von euch .

Das krasse Gegenbeispiel zum Schluss

Völlig anders sieht es in Sachen (Spam-)Nachrichten übrigens aus, wenn man einen Mail-Account acht Jahre lang nicht nutzt, den man zuvor einige Jahre durchaus fleißig im Internet verwendet hat.

So geschehen bei meinem Kollegen Sören Diedrich, auf den im besagten Fall mittlerweile über 25.000 (!) ungelesene Nachrichten warten. Ein Großteil davon dürften zwar Newsletter sein, bemerkenswert ist diese Mail-Flut trotz völliger Untätigkeit in den letzten acht Jahren aber dennoch.