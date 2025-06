YouTuber zeigt die Grafikpracht der Unreal Engine 5.6 in den Straßen von Paris

Wie schlägt sich die neue Unreal Engine 5.6? (Bildquelle: MxBenchmark via YouTube)

Nach dem Unreal Fest ist vor den Techdemos: Anfang Juni hat Epic Games noch das Update auf Unreal Engine 5.6 vorgestellt, nun machen sich die ersten Benchmarker an die Aufgabe, die frische Version auf Herz und Nieren zu prüfen.

Einer davon ist der YouTuber MxBenchmark, der als einer der ersten größeren Videomacher einen Vergleich zwischen der Unreal Engine 5.6 und der zwei Versionsnummern älteren UE 5.4 anstellte.

Zu diesem Zweck bediente er sich der »Paris«-Techdemo, in der ihr durch die Straßen der französischen Hauptstadt flanieren gehen könnt – genauer gesagt, dem Areal rund um die Fontaine Saint-Michel. Zu den Benchmark-Zwecken wurde ein Intel Core i7-14700F sowie eine Nvida Geforce RTX 5080 genutzt.

Bis zu 35 Prozent mehr Leistung für CPU und GPU

Für die Testläufe hat MxBenchmark verschiedene Auflösungen mit Standardeinstellungen und aktiviertem Hardware-Lumen gewählt; zudem wurden die Tests je nach CPU- und GPU-Limitierung aufgeschlüsselt. Eine händische Optimierung fand indes ebenso wenig wie generelle Anpassungen an den Reglern statt.

Bei den Grafikkarten-Tests stellte der YouTuber fest, dass bis zu 25 Prozent mehr Bilder pro Sekunde in denselben Szenen in Unreal Engine 5.6 möglich sind.

Der Prozessor konnte sogar mit einer um 35 Prozent gestiegenen Leistung punkten. Daneben sollen auch die Frametimes wesentlich stabiler ablaufe.

Bei der CPU musste MxBenchmark die Auflösung sogar auf 720p statt der üblichen 1080p herunterregeln und den Prozessor auf 100 Watt drosseln, um eine entsprechende Limitierung zu gewährleisten.

Das Performance-Plus kommt indes logischerweise nicht ohne Einschränkungen: Die Grafikkarte genehmigt sich rund 40 Watt mehr an Leistungsaufnahme. In 1440p geht es so von 250 auf 290 Watt hoch; in 4K-Auflösung notiert die RTX 5080 rund 330 Watt.

Das Leistungsplus ist laut MxBenchmark zudem nicht der einzige Vorteil der neuen Version. So sei auch die Lumen-Beleuchtung selbst wesentlich präziser. UE 5.6 liefert daneben höherwertige Reflexionen – allerdings sind noch immer Shimmering-Effekte sowie (in bestimmten Blickwinkeln) Ghosting-Artefakte übrig geblieben.