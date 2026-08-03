Baldur's Gate 4: Wer traut sich an den Nachfolger? Eines der besten Rollenspiel-Studios überhaupt hätte keine Angst davor

Die Macher der Pathfinder-Spiele und von Warhammer 40k: Rogue Trader würden wohl nicht ablehnen, sollte man ihnen Baldur's Gate 4 anbieten.

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Fabiano Uslenghi
03.08.2026 | 13:13 Uhr | ca. 3 Minuten Lesezeit
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Hasbro sucht ein Studio, das Baldurs Gate 4 entwickeln kann und will - wäre Owlcat eine Option? Hasbro sucht ein Studio, das Baldur's Gate 4 entwickeln kann und will - wäre Owlcat eine Option?

Eine Sache ist den Rechteinhabern von Dungeons & Dragons mehr als klar: Baldur's Gate 3 muss einen Nachfolger bekommen! Das Rollenspiel gilt als eines der besten aller Zeiten und war ein gewaltiger Erfolg. Allerdings gibt es auch ein Problem. Das Entwicklerstudio Larian hat keine Lust mehr auf DnD und entwickelt stattdessen wieder ein Rollenspiel in seiner eigenen Fantasywelt.

Was also tun? Der Verlag hinter DnD, Wizards of the Coast, sowie dessen Mutterfirma Hasbro müssen nach einem neuen Studio suchen. Es gibt auch einige Kandidaten da draußen, die sich die Fans wünschen. Einer davon ist Owlcat Games. IGN hat in einem Interview mit Owlcats Mitgründer und Creative Director Alexander Mishulin direkt nachgefragt, ob sie diese Aufgabe auf sich nehmen würden – und Mishulin war tatsächlich nicht abgeneigt!

Video starten 1:24:48 D&D in der Krise: Was wird jetzt aus Baldur's Gate 4?

Würde Owlcat Baldur's Gate 4 entwickeln?

Natürlich gibt es von dem Director bei Owlcat noch keine konkrete Zusage, dass sie auf jeden Fall Baldur's Gate 4 entwickeln würden. Das wäre auch sehr leichtsinnig, da das Studio sich vorher erstmal anhören müsste, was die Bedingungen von Wizards of the Coast für diese Gelegenheit wären und welche Ressourcen der Publisher dafür locker machen würde.

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Baldur's Gate 3

Baldur's Gate 3

Genre: Rollenspiel

Release: 03.08.2023 (PC), 06.09.2023 (PS5), 07.12.2023 (Xbox Series X/S)

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