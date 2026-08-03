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Crimson Desert: Neuer Patch verbessert ausgerechnet den langweiligsten Teil des Spiels drastisch

Das nächste Update für Crimson Desert ist da und nimmt die Wirtschaft des Spiels ins Visier. So gibt es viele Verbesserungen für den Warenhandel und die Banken.

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Tillmann Bier
03.08.2026 | 12:12 Uhr | ca. 11 Minuten Lesezeit
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Wer gerne Wagen steuert, der jubelt beim neuen Patch für Crimson Desert. Wer gerne Wagen steuert, der jubelt beim neuen Patch für Crimson Desert.

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Es ist wieder Update-Zeit in Crimson Desert: Patch 1.16 ist für alle Plattformen erschienen und nimmt sich vor allem ein Thema vor: Die Wirtschaft und den Handel im Open-World-Spiel. Es gibt einige signifikante Verbesserungen für die Banken und den Warenhandel, wir fassen das wichtigste für euch zusammen und haben natürlich auch die vollständigen Patch Notes von den Entwicklern für euch auf Seite 2.

Was steckt in Patch 1.16?

Neben dutzenden Bugfixes und kleinen Verbesserungen liefert das Update vor allem jede Menge Neuerungen für den Warenhandel mit dem Wagen.

Falls ihr den noch nicht kennt: In unserem Lager bekommen wir nach dem Abschluss einiger Quests einen Wagen, mit dem sich die Handelswaren ausliefern lassen, die wir überall in der Welt finden. Wir müssen sie dann selbst zu einem Handelsposten fahren, an dem wir für die Güter bezahlt werden, allerdings nicht in normalem Geld, sondern in Währung für unser Lager. Das ist eine sehr langwierige und bisher kaum lohnenswerte Art, Ressourcen für das Lager aufzutreiben. Doch der Patch legt hier ordentlich nach:

  • Es gibt 133 neue Handelsposten, die aber meist nur nach einer Quest oder dem Besiegen von Gegnern in der Nähe erscheinen.
  • Es gibt 28 neue Handelswaren.
  • Wir verdienen allgemein mehr Geld mit dem Handel und an schwer erreichbaren Handelsposten lassen sich höhere Gewinne erziehlen.
  • Handelswaren können nun auch einzeln verkauft werden statt nur in Stapeln.
  • Es gibt sieben neue Wagenwerkstätten, in denen Waren verpackt und aufgeladen werden.
  • Beim Fahren des Wagens werden befahrbare Wege auf der Minimap angezeigt.
  • Auf der Karte gibt es jetzt ein Handels-Tab, in dem sich etwa Handelsposten nach dort verkauften Waren filtern lassen.

Video starten 13:00 Crimson Desert ist jetzt noch viel besser als zum Launch!

Soweit die wichtigsten Verbesserungen für die Wagen, aber auch die Banken in Crimson Desert bekommen eine neue Funktion. So könnt ihr jetzt Anleihen für Investitionen nutzen, sie in Goldbarren umtauschen oder damit seltene Gegenstände in einem Anleihen-Laden kaufen.

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Das war es auch schon mit den wichtigsten Änderungen des Updates. Wenn euch bisher noch ein spezifisches Problem geplagt hat, dann werft einen Blick in die Patch Notes von den Entwicklern auf Seite 2, vielleicht gibt es jetzt ja einen Fix. Eine für viele Fans wichtige Änderung hat es allerdings nicht in das neueste Update geschafft: Verbraucht ihr einen Stapel Nahrungsmittel über den Schnellzugriff, wird weiterhin das schwächste Gericht automatisch als nächstes in den Slot gelegt.

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Crimson Desert

Crimson Desert

Genre: Action

Release: 19.03.2026 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

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