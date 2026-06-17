Unreal Engine 6: Epics erster Ausblick verrät ein wichtiges Detail – und einen ersten Zeitraum für Tests

Epic-Games-Entwicklungschef Marcus Wassmer kündigte »Unreal Engine 6« als Zusammenführung von UE5 und Unreal Editor for Fortnite an.

Im vergangenen Monat kündigte Epic Games etwas überraschend die neue Unreal Engine 6 an, ließ sich dabei aber kaum Details entlocken.

Jetzt haben die Entwickler im Rahmen der State of Unreal 2026 den ersten offiziellen Fahrplan für die neue Generation vorgelegt. Noch im nächsten Jahr sei demnach mit einer ersten Vorabversion zu rechnen.

15:31 Warum die Unreal Engine 5 scheitert - und UE6 uns retten muss

Laut Wassmer ist der Plan für die nächsten zwei Jahre klar vorgegeben:

Der Early-Access-Start ist für Ende 2027 angesetzt, die finale Version soll laut Epic Games zwölf bis achtzehn Monate danach folgen – also frühestens Anfang 2029.

Bis dahin bleibt UE5 laut dem Blogeintrag die produktive Basis für Studios, die heute schon Spiele ausliefern.

Im Kern verschmelzen dabei zwei bisher getrennte Entwicklungslinien in Form der Unreal Engine 5 sowie dem Unreal Editor for Fortnite (UEFN) – also das Werkzeug, mit dem Entwickler eigene Inhalte direkt in Fortnite bauen.

Simple Rechnung: Unreal Engine 5 und Unreal Editor for Fortnite ergibt Unreal Engine 6.

Zusätzlich öffnet Epic Games einen neuen UE6-Entwicklungsstrang auf GitHub. Dieser ist wie schon beim Vorgänger öffentlich einsehbar, sodass Interessierte live mitverfolgen können, woran das Team arbeitet. Wassmer erklärt aber auch ausdrücklich, dass hiermit keine Alpha-Version zu verstehen ist, sondern lediglich der Transparenz dient.

Warum die Fusion zwei Jahre dauert

Den langen Zeitraum begründet Epic Games damit, dass die Entwickler parallel ein neues Programmiermodell namens »Verse« sowie ein neues Gameplay-Framework namens »Scene Graph« aufbauen. Beides soll es Entwicklern deutlich erleichtern, neue Spiele an den Start zu bringen.

Hinzu kommen offene Standards für Inhalte, die zwischen Spielen wandern sollen, sowie eine tiefere Integration von KI-Werkzeugen wie Claude und Codex über das Protokoll MCP.

Unreal Engine 6: Die neue Version muss endlich das Versprechen liefern, das UE5 nie einlösen konnte

Kein abrupter Wechsel für bestehende UE5-Projekte

Wer aktuell mit UE5 oder UEFN arbeitet, muss laut Wassmer nicht von vorn anfangen. Bestehende Systeme wie Actors und Blueprints sollen laut Epic Games in frühen UE6-Versionen erhalten bleiben und erst entfernt werden, wenn das neue Framework ausgereift genug ist – dann mit Konvertierungswerkzeugen für den Wechsel.

Eine eigene UE5-Version nach dem ebenfalls angekündigten Update auf Version 5.8 ist laut Epic Games derzeit nicht vorgesehen, eine solche 5.9 hält sich das Team aber als Option offen.