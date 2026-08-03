Mahershala Ali über Marvel, nachdem er seit 7 Jahren auf seinen Auftritt als Blade wartet: »Sie haben Milliarden. Hätten sie gewollt, hätten wir den Film gemacht.«

Gemäß seiner eigenen Aussage ist Mahershala Ali bei Marvel geplantem Blade-Reboot raus. Bildquelle: Disney/20th Century Fox

Sieben Jahre nach der offiziellen Ankündigung, mehreren Verspätungen und kompletten Überarbeitungen des Drehbuchs sowie Personalwechseln bei Regie und Produktion, hat Mahershala Ali seinen geplanten Marvel-Film endgültig aufgegeben: Eigentlich sollte er mit der Rolle des Daywalkers Blade in die Fußstapfen von Wesley Snipes treten.

Doch dessen Worte aus Deadpool & Wolverine There’s only been one Blade, There’s only ever gonna be one Blade bewahrheiten sich jetzt (vorerst). Im Gespräch mit GQ lässt Oscar-Preisträger Ali durchblicken, dass er mit dem MCU-Projekt abgeschlossen hat.

Marvels Blade-Reboot muss jetzt ohne Mahershala Ali auskommen

Dabei kam das Interview mit Kevin Feige zur Sprache, in dem sich der Marvel-Chef selbst als Versager bezeichnete, weil es mit Blade einfach nicht klappen will. Darauf, ob es mit dem Film denn in irgendeiner Weise vorangehen würde, antwortete Ali:

Nicht mit mir. Die beste Antwort, die ich auf diese Frage geben kann, ist: Wenn ich mir anschaue, was für mich das Richtige ist, dann war es entweder das eine oder das andere – und ich entscheide mich für das eine. Das meine ich gar nicht persönlich. Ich bin nun fast seit 30 Jahren Schauspieler und eines habe ich gelernt: Es gibt Sachen, die für dich bestimmt sind und es gibt Sachen, die sind es eben nicht. Aus welchem Grund auch immer, ist [Blade] nichts für mich. Wenn [Marvel] es hätte machen wollen, hätten wir [den Film] gemacht. Also muss ich nach vorne schauen, und das habe ich jetzt auch gemacht. [...] Ich bin fein damit [lacht]. Und um es nochmal zu betonen: [Marvel] hatte mich unter Vertrag. Sie haben Milliarden an Dollar – hätten sie den Film machen wollen, hätten sie ihn gemacht. Also machen wir den Film eben nicht. [...] Ich habe außerdem das Gefühl, dass ich mit Fragen zu Blade fertig bin. Stellt die [Marvel]. Sie wollten [den Film] nicht, also sollten sie die Fragen dazu beantworten.

0:56 Your Mother Your Mother Your Mother - im neuen Actionfilm spielt Mahershala Ali einen religiösen Auftragskiller

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Ursprünglich sollte mal Bassam Tariq bei Blade Regie führen, doch er verließ bereits 2022 das Projekt wegen terminlicher Konflikte. Jetzt haben Tariq und Mahershala Ali einen neuen Film in Arbeit, der am 25. November 2026 in den Kinos startet: Your Mother Your Mother Your Mother.

Darin spielt Latif einen tief religiösen Auftragskiller, der versucht, seine Arbeit, seinen Glauben und seine Rolle als Vater miteinander zu vereinbaren. Laut Ali konnte er viel von dem, was er sich für den Blade-Film angeeignet hatte, bei diesem Projekt anwenden. In weiteren Rollen von Your Mother Your Mother Your Mother sind unter anderem John Cho, Giancarlo Esposito, Abubakr Ali und Tramell Tillman involviert.

Wie ist mit dem geplanten Blade-Reboot nun ohne Mahershala Ali weitergeht? Eine gute Frage, die wir aktuell nicht beantworten können. Momentan dürfte Marvel aber ohnehin erstmal andere Prioritäten haben.

Nach Spider-Man: Brand New Day stehen jetzt erstmal Avengers: Doomsday und Secret Wars an. Danach dürfte sich Marvel erstmal auf die neuen X-Men konzentrieren, während erst kürzlich Black Panther 3 mit David Jonsson und Ghost Rider mit Ryan Gosling angekündigt wurden.