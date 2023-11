In Unreal Engine 5 entsteht ein neues historisches Rollenspiel mit großer Welt und vier Fraktionen

Die Welt von The Golden Horde soll ungefähr so groß wie in Elden Ring werden.

Ihr mögt Open-World-Rollenspiele, die zudem noch richtig hübsch sind? Dann hat das usbekische Entwicklerstudio Doomers Entertainment eine spannende Neuigkeit für euch: Ihr Projekt The Golden Horde wird nämlich die leistungsstarke Unreal Engine 5 nutzen.

Passend zu dieser Ankündigung wurde ein allererster Teaser-Trailer veröffentlicht, der auf jeden Fall einen Blick wert ist – ihr seht ihn hier:

3:41 The Golden Horde: So schick wird die Open World in Unreal Engine 5

Das erwartet euch im neuen Open-World-Rollenspiel

Das steckt drin: In The Golden Horde verschlägt es euch in die Mongolei des 13. Jahrhunderts, eine Ära geprägt von Machtkämpfen und politischen Intrigen zwischen den verschiedenen Mongolen-Clans. Und genau hier beginnt eure Handlung.

Das Spiel präsentiert sich als First-Person-Singleplayer-Rollenspiel mit dynamischen Kämpfen und einer großen Auswahl an Nahkampfwaffen, Bögen und Pferden. Besonders interessant ist das Versprechen der Entwickler, dass jede Entscheidung der Spielfigur spürbare Konsequenzen haben soll.

Zudem versprechen die Entwickler vier verschiedene Enden, vier Fraktionen und eine große Menge an Zufallsereignisse. Die Spielwelt erstreckt sich über riesige 76 Quadratkilometer, was ungefähr der Größe der Open World von Elden Ring entspricht.

Doomers Entertainment möchte zudem alle wichtigen Technologien der Unreal Engine 5 voll ausnutzen - dazu gehören Lumen (Beleuchtung), Nanite (Geometrie) und Metahumans (Figuren). Im Trailer oben bekommt ihr davon einen ersten Eindruck geliefert.

Wann geht’s los? Ein genaues Veröffentlichungsdatum für The Golden Horde steht bislang nicht fest. Da es sich um einen Indie-Titel handelt, solltet ihr eure Erwartungen aber niedrig halten, auch wenn der erste Eindruck zweifellos vielversprechend ist. Momentan haben wir nur einen hübschen Einblick in die Umgebung, aber das Potenzial für mehr ist schon jetzt offensichtlich.