Vater und Tochter entschlüsseln nach einem Jahr eine Nachricht vom Mars die ursprünglich aus Europa kam

Das Schaubild zeigt die Analyse der Atmosphäre des Mars. Quelle: ESA

Bis die ersten menschlichen Siedler Nachrichten vom Mars schicken werden, wird es noch etwas dauern. Eine verschlüsselte Nachricht vom Mars hat aber bereits im letzten Jahr eine ganze Community für Monate auf Trab gehalten.

Die Nachricht begann im Mai 2023, als der ExoMars Trace Gas Orbiter der europäischen Raumfahrtbehörde ESA eine verschlüsselte Nachricht vom Mars verschickte. Eigentlich besteht dessen Hauptaufgabe darin, herauszufinden, ob es jemals Leben auf dem Mars gegeben hat.

Das Signal: Teil eines multidisziplinären Kunstprojekts, bei dem das Raumschiff die Rolle von Außerirdischen einnimmt und eine verschlüsselte Nachricht zur Erde schickt.

Drei Radioastronomie-Observatorien empfingen die Daten auf der Erde. Die erste Herausforderung war es nun, das Signal aus den Rohdaten zu extrahieren.

Mehr als 5.000 Wissenschaftler und Interessierte beteiligten sich an dem Prozess. Es gelang schon nach zehn Tagen, die Nachricht aus der Masse der Rohdaten herauszufiltern.

Die Entschlüsselung der Nachricht dauerte bedeutend länger. Dem US-amerikanischen Vater-Tochter-Duo Ken and Keli Chaffin gelang es, sie nach einem Jahr mithilfe von Simulationen zu entschlüsseln:

Das entschlüsselte Bild der Nachricht. Quelle: ESA

Auf den ersten Blick handelt es sich bei dem entschlüsselten Bild um weiße Punkte, die in fünf Gruppen auf einem schwarzen Bild angeordnet sind. Schnell wurde klar, dass es sich hierbei um Aminosäuren handelt, die Hauptbestandteile allen Lebens.

In der Nachricht an die Organisatoren geht Ken Chaffin auf weitere Details ein. So hat er den Simulator zur Entschlüsselung der Nachricht in der Unity Game Engine erstellt. Mit dieser gelang es dem Team die verschlüsselte Nachricht in 6.625 Schritten zu entschlüsseln. Seinen Eindruck vom Ergebnis beschreibt er wie folgt:

Es ist erstaunlich zu beobachten, wie [...] die binären Bits der Botschaft durch die ganze Galaxie getragen werden und sich dann plötzlich zu einer kohärenten und sinnvollen Einheit zusammenfügen.

Auf der Webseite A Sign In Space könnt ihr den gesamten Prozess nachvollziehen. Der erste Eintrag stammt vom 25. Mai 2023, der letzte vom 12. Juni 2024, dem Tag, an dem die Nachricht entschlüsselt worden ist.

