Victoria 3 im Wertungsspiegel: Viele sind begeistert, manche gar euphorisch

Auf Victoria 3 haben Paradox-Fans jahrelang gewartet. Jetzt ist das extrem komplexe Strategiespiel endlich erschienen und lässt euch als politische Führung die Geschicke eines Landes gegen Ende des 19. bis hinein ins 20. Jahrhundert leiten.

Wie gewohnt geht dieses Strategiespiel dabei extrem in die Tiefe und bietet ein mehr als umfangreiches Politik- und Wirtschaftssystem. Auch Krieg und Diplomatie spielen natürlich eine Rolle. Wie gut Victoria 3 das alles unter einen Zylinder bekommt, wurde seit dem 24. Oktober vielfach diskutiert. Denn mehrere Medien haben an diesem Tag ihre Test-Artikel veröffentlicht. Wie gut das Spiel weltweit dabei abschneidet, zeigen wir euch in diesem Pressespiegel.

Wir haben natürlich auch einen eigenen Test veröffentlicht, der selbst so gewaltig ausfällt wie dieses riesige Strategiespiel:

41 47 Mehr zum Thema Riesentest: Victoria 3 ist eine Revolution, die Zeit braucht

Die Wertungen in der Übersicht

Um die 20 Wertungen hat Victoria 3 bereits erhalten. Laut Metacritic kommt das Strategiespiel im Durchschnitt damit auf eine Gesamtwertung von 82 Punkten. Allerdings gibt es wie sonst auch einige Ausreißer nach oben und nach unten. Wobei in diesem Fall extrem schlechte Bewertungen sehr selten sind.

Das sagen die internationalen Tests

Darum eine hohe Wertung

Die höchste Wertung bekommt Victoria 3 von Destructoid verliehen. Stolze 95 Punkte stehen am Ende unter dem Fazit dieses renommierten Magazins. Der Tester Anthony Marzano lobt dabei vor allem die komplexen Mechaniken, die clever miteinander verbunden sind. Dass der Krieg eher schwach ausfällt, ist für ihn kein großes Problem:

Victoria 3 ist eindeutig nichts für jedermann. Es geht viel um Menü-Navigation und langfristiges Planen, was sich manchmal im Beobachten von Fortschrittsbalken niederschlägt. Aber für alle, die auf diese Art von Gameplay-Loop anspringen, bietet Victoria 3 endlose Stunden aus megalomanischer Unterhaltung. [...] Ja, die Kriegsmechanik werden manche als "fehlend" bezeichnen, aber ich glaube, das braucht es in einer Politik-Simulation nicht. Anthony Marzano - Destructoid

Darum eine durchschnittliche Wertung

Das US-amerikanische Magazin IGN reiht sich eher im Wertungsmittelfeld ein. Doch im Falle von Victoria 3 bedeutet das immer noch mindestens 80 Punkte. Beziehungsweise bei IGN 8 Punkte, die nach einer 10er-Skala bewerten. Die Testerin Leana Hafer bezeichnet Victoria 3 als einen außergewöhnlichen Nations-Baukasten, der euch reinzieht und nicht mehr loslässt, allerdings auch ein paar Ecken und Kanten hat.

Victoria 3 gehört zu den Spielen, die mich rein saugen und nicht mehr loslassen. [...] Der Maßstab und die Tiefe dieser Simulation ist bemerkenswert. Ich bräuchte ein doppelt so langes Review, nur um seine schiere Größe zu umschreiben. Das wird nur noch von dem Fakt übertroffen, dass es wirklich gut läuft. Ich wünschte nur, die KI würde sich weniger seltsam und holprig verhalten, was mich aus der Illusion reißt und das Kriegssystem fühlt sich sehr halb fertig an. Leana Hafer - IGN

Darum eine niedrige Wertung

Unterdurchschnittliche wenig Punkte bekommt Victoria 3 im Test von PC Invasion verliehen. Gerade einmal 6.5 von insgesamt 10 Punkten gesteht der Tester Jason Rodriguez dem Strategie-Koloss zu. Allerdings macht er auch zu Beginn in seiner Review deutlich, dass er Paradox zwar liebt, mit Victoria im Besonderen allerdings nie viel anfangen konnte. Victoria 3 ändert das für ihn nicht.

Victoria 3 ist zweifellos groß im Maßstab und im Umfang. Und es ist auch schlichtweg hübsch. Leider bedeuten die zahllosen Mechaniken, dass sich viel zu viele Teile bewegen. Dadurch kommen mehr Fragen als Antworten auf. Die Automatisierung der Schlachten ist ebenfalls eine rätselhafte Änderung. Auch als Paradox-Veteran kann ich, nach wie vor, nichts mit dieser Serie anfangen. Jason Rodriguez - PC Invasion

Was denkt ihr über Victoria 3? Könnt ihr es gar nicht erwarten, selbst loszuspielen, oder schreckt euch das Strategiespiel mit seiner hohen Komplexität ab? Schreibt es uns in die Kommentare!