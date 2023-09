Von 141 km/h auf 175 km/h: Dieses Boot bricht einen historischen Rekord

Der Treibstoff: Die Sucht nach immer noch höheren Geschwindigkeiten. (Bild-Quellen: xy, Kirill Zdorov, Quality Stock Arts über Adobe Stock)

Die Firma Vision Marine Technologies hat einen neuen Weltrekord im Bereich Bootsfahrt aufgestellt.

Mit einer Geschwindigkeit von 175 km/h hat die V32 einen weltweit neuen Bestwert für elektrische Wasserfahrzeuge errungen.

Aber was steckt wirklich hinter dieser technischen Höchstleistung?

V32: Das schnellste E-Speedboot der Welt?

Bevor der Weltrekord geknackt werden konnte, haben die die Techniker von Vision Marine mehrere Monate damit verbracht, die V32 zu testen. Davor standen mehrere Jahre technische Zusammenarbeit. Knackpunkte waren die Optimierung von Elektromotor, 700–V-Batterien, Kühlkreislauf und Hardware- und Software-Integration. Vereinfacht gesagt, ist die V32 ein aufgerüsteter Katamaran mit einer Länge von knapp 10 Metern.

Dér Stausee Lake of the Ozarks wurde ursprünglich für die Stromerzeugung gebaut. (Bild-Quelle: Melanie über Adobe Stock)

Am 28.08.2022 versammelten sich über 100.000 Zuschauer am Ozarks-See im US-amerikanischen Bundesstaat Missouri. Am Steuer saß der 44-jährige Rennfahrer Shaun Torrente. Der Mann begann seine Rennsportkarriere im Alter von 15 Jahren. Bereits in den Jahren 2002 und 2003 konnte er Weltmeistertitel erringen. Wenn also ein Mensch für den Motorsport auf dem Wasser prädestiniert ist, dann Shaun Torrente.

Shaun Torrent fährt im Team Abu Dhabi. (Bild-Quelle: f1h2o.com)

An diesem Tag im August 2002 übertrumpfte die V32 mit Torrente am Steuer also den bisherigen Weltrekord von 88,6 mph, was ungefähr 143 km/h entspricht. Gemessen wurde die Geschwindigkeit mit einer Radarpistole. Die vom versierten Motorsportler zu überquerende Wasserstrecke hatte eine Länge von ungefähr 1,2 Kilometern.

Den bisherigen Rekord in der Kategorie elektronische Wasserfahrzeuge schaffte das elektrische Speedboot Vector V20E von Autohersteller Jaguar. Das war im Juni des Jahres 2018. Jetzt, im August 2022, erreichte die V32 mit Torrente am Steuer eine Geschwindigkeit von 109 mph, also 175 km/h. Damit wurde der bisherige Rekordhalter um mehr als 30 km/h überflügelt.

Der Weltrekord wurde auf YouTube als 360-Grad-Video verewigt. Also, nicht einfach nur das Video anschauen, sondern auch mit eurem Cursor »drücken und ziehen«. So könnt ihr euch während der Fahrt mit 175 km/h entlang des Strands des Ozarks-Sees umschauen.

Das schnellste Speedboot der Welt: die Spirit of Australia

So beeindruckende diese Spitzengeschwindigkeit der elektronischen V32 ist, so dutzendfach schneller war das Speedboot Spirit of Australia. Am 8.10.1978 schnappte sich Ken Wary mithilfe von Düsenjets auf dem australischen Tumut River mit 511 km/h den Weltrekord. Das ist nochmal über 335 km/h schneller, als der jetzt von Vision Marine und ihrer V32 erreichte Geschwindigkeitsrekord.

Mal sehen, ob auch ein elektrisches Wasserfahrzeug irgendwann an den Speedboot-Rekord aus den 70er-Jahren des vorherigen Jahrhunderts herankommen wird.

Übrigens: Die schnellste Fähre der Welt hat 48.000 PS und karrt 150 Autos übers Wasser

Imponieren euch solche Geschwindigkeitsrekorde auf dem Wasser, oder lässt euch dieser Immermehrismus eher kalt? Bei welcher Maximalgeschwindigkeit habt ihr zuletzt gedacht: »Wie haben die das nur geschafft?«. Und auch: Welches ist die höchste Geschwindigkeit, die ihr euren eigenen Körper jemals ausgesetzt habt? Schreibt uns eure Meinungen und Erfahrungen dazu gerne in die Kommentare.