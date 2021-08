Warlock 2: The Exiled Re-Launch gratis bei GameStar Plus: Das Fantasy-Civilization

Eine gelungene Fortsetzung: Warlock 2: The Exiled ist der Nachfolger des beliebten Strategiespiels "Warlock: Master of the Arcane". Frei nach dem Motto "man repariert nichts, was noch funktioniert" bleibt Teil 2 sehr nah am Vorgänger. Wieder seid ihr ein Warlock, kommandiert in rundenbasierten Gefechten eure Armeen, greift mit mächtigen Zaubern in die Schlachten ein und verteidigt das Fantasy-Reich Ardania.

Eine zersplitterte Welt: Wer den ersten Teil gespielt hat weiß, dass ihr Ardania in schlechtem Zustand hinterlassen habt. Die Welt ist in ihre Einzelteile zerbrochen, jetzt liegt es an euch den Thron zu erobern und das Reich zu vereinen. Aber diesmal mit etwas weniger... apokalyptischer Zerstörung bitte.

Wie verhext: Einer der wichtigsten Aspekte sind natürlich die Schlachten. Diese werden nicht in eigenen Schlachtfeldern, sondern direkt in der Hexfeld-Oberwelt ausgetragen; das erinnert nicht nur an Civ 5, sondern macht auch soviel Spaß wie beim Genre-Kollegen. Natürlich darf der Aufbau-Teil nicht zu kurz kommen: Durch die Errichtung von Städten rekrutiert ihr neue Einheiten, regeneriert euer Mana und versorgt eure Armeen mit Ressourcen. Jedes der sechs spielbaren Völker verfügt dabei über verschiedene Gebäude, mit denen ihr eure Städte individuell anpassen und optimieren könnt.

Mehr Abwechslung: Während die Optik und das grundlegende Gameplay sich nicht wesentlich verändert haben, bringen sowohl der Exile-Modus, als auch die in jeder Partie variierenden Story-Quests frischen Wind in das Franchise. Weil die Welt kein zusammenhängender Planet mehr ist, springt ihr mit Portalen von Splitter zu Splitter, deren Terrain alle den Gebieten Ardanias nachempfunden sind. Mit jeder eroberten "Insel" werden eure Truppen stärker, somit kommt noch ein Hauch Rollenspiel auf.

Warlock 2: The Exiled Re-Launch Features:

Wirkt über 170 Zauber in den neuen " Exile " und " Master of the Arcane " Modi

" und " " Modi Intensive Schlachten mit Werwölfen, Werwölfen mit Hüten, Schildkröten, Kampfrobotern und vielen anderen Einheiten

Multi- und Singleplayer laufen gleich ab: Jede Entscheidung zählt und es gibt keine automatischen Lösungen!

Spezialisiert Eure Städte, um Euer Potenzial für Reichtum, magische Kräfte, Nachschub für Eure Armeen und militärische Stärke zu maximieren

