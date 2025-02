»Bringt mein Blut zum Kochen«: Einen fertigen 70-Millionen-Dollar-Film werden wir nie sehen, weil das Studio Steuern spart

Wir werden wohl nie erfahren, ob Wile E. Coyote den Prozess gegen Acme Corporations gewonnen hätte. Bildquelle: Warner Bros.

Stellt euch vor, ihr dreht für 70 Millionen US-Dollar einen Kinofilm mit Star-Besetzung, der beim Testpublikum richtig gut ankommt. Und dann wird das Projekt in eine Kiste gepackt und verschwindet von der Bildfläche, weil das Studio Steuern sparen möchte. Moment mal, was? Dieses Schicksal ereilte den Film Coyote vs. Acme.

Darin sollten bekannte Looney-Tunes-Charaktere in der realen Welt auftauchen - wie schon in Space Jam oder Looney Tunes: Back in Action.

Die Entscheidung der Nicht-Veröffentlichung ist für den Hauptdarsteller Will Forte nach wie vor unverständlich.

Ein »wunderbarer Film« in der Versenkung

Will Forte (The Last Man on Earth, Sweeth Tooth) ist bis heute wütend, denn Coyote vs. Acme ist ein komplett fertiger Film, den Warner Bros. nie herausgebracht hat. In einem Interview mit MovieWeb lässt er seiner Enttäuschung freien Lauf.

Es ist so ein wunderbarer Film. Er hat so viel mehr verdient als das, was er bekommen hat. Ich kann dir nicht sagen, warum die Entscheidung getroffen wurde, ihn nicht zu veröffentlichen, aber es bringt mein Blut zum Kochen. Ich danke dir, dass du mich danach fragst, denn ich spreche gerne über den Film.

Bereits Anfang November 2023 gab ein Sprecher der Warner Bros. Motion Picture Group bekannt, dass das Studio die »globale Strategie geändert hat und sich demnach auf Kinofilme konzentrieren werde.«

Zusätzlich hätte sich ein Kino-Release laut Warner Bros. nicht gelohnt und der Verkauf der Rechte führte ins Leere - obwohl es Interessenten gab (via JoBlo).

Der Konzern konnte für den Film Steuern in Höhe von 30 Millionen US-Dollar abschreiben. Was fast die Hälfte des geschätzten Budgets von 70 Millionen Dollar ist.

2:23 Mit Mickey 17 startet bereits am 6. März 2025 ein neuer Blockbuster von Warner Bros. in den Kinos

Autoplay

Batgirl ereilte im August 2022 ein ähnliches Schicksal, denn der Film verstaubt - obwohl fast fertiggestellt - seither in den Studio-Archiven.

Damals wurden Kostensenkungsmaßnahmen und ebenfalls die Neuausrichtung auf Kinostarts als Gründe genannt. Gerade die letzte Aussage erscheint jedoch etwas bizarr, denn sowohl Coyote vs. Acme als auch Batgirl sollten ursprünglich im Kino erscheinen.

Wovon handelt Coyote vs. Acme?

Der Anwalt Will Forte vertritt seinen animierten Klienten Wile E. Coyote in einem Gerichtsverfahren gegen die Firma Acme Corporation. Durch ihre wachsende Freundschaft gestärkt, müssen sich die beiden vor Gericht gegen den Anwalt der Gegenseite (John Cena) behaupten.

Im Regiestuhl saß Dave Green, der sich bereits für Produktionen wie Teenage Mutant Ninja Turtles oder Earth to Echo verantwortlich zeigte. Die Entscheidung von Warner Bros. sorgte natürlich auch für einen Aufschrei unter Cast, Crew und Filmfans.

Vielleicht werden wir eines Tages doch die Chance bekommen, uns Coyote vs. Acme anzusehen. Bis dahin müssen wir uns aber mit anderen Projekten wie zum Beispiel Mickey 17 zufriedengeben. Der Sci-Fi-Film mit Robert Pattinson erscheint schon am 6. März 2025 in den Kinos.

Zusätzlich steht am 10. Juli 2025 noch der Release des neuen Superman-Films an, der eine wichtige Rolle im neuen DC-Universum von James Gunn spielen wird.