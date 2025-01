Im Sci-Fi-Film Mickey 17 stirbt Robert Pattinson für die Rettung der Menschheit viele, viele Tode

In Mickey 17 kehrt Robert Pattinson als Klon immer wieder zurück. Der Film erscheint am 6. März 2025 hierzulande in den Kinos. Der Film basiert auf dem Roman Mickey7 von Edward Ashton.

Worum geht's? Mickey7 (Robert Pattinson) ist bei der Kolonisation des Eisplaneten Nilfheim eine große Hilfe, denn er kann nicht sterben. Falls er es doch tut, wird er einfach durch einen neuen Klon ersetzt. Als Mickey7 jedoch eines Tages als vermisst gilt, wurde er längst durch Mickey8 ersetzt. Der muss seinen Vorgänger fortan geheim halten. Die Mission der Bevölkerung droht ebenfalls zu scheitern, da die Nahrung immer knapper wird und die Einwohner des Planeten nicht gut auf die Menschen zu sprechen sind.

Der Cast besteht neben Robert Pattinson ebenfalls aus: Naomi Ackie (Blink Twice, Star Wars - Episode 9), Steven Yeun (Minari, Nope), Toni Collette (The Sixth Sense, Hereditary), Mark Ruffalo (The Avengers, The Kids Are All Right), Anamaria Vartolomei (Der Graf von Monte Christo, Méduse) und Daniel Henshall (Ghost in the Shell, Okja).

Falls ihr wissen möchtet, welche Highlights 2025 noch im Kino starten: Hier eine Übersicht.