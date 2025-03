Warum startete Star Wars vor 48 Jahren eigentlich mit Teil 4? Mark Hamill persönlich liefert die Antwort

Mark Hamill wurde durch seine Rolle als Luke Skywalker weltbekannt. 1977 war der Erfolg von Star Wars aber unsicher. Bild: Lucasfilm / Disney.

Im Jahr 1977 war die Welt noch in Ordnung. Das Space Shuttle absolvierte seinen ersten Testflug, Legolas-Darsteller Orlando Bloom wurde geboren und Star Wars Episode 4 lief in den Kinos an - oder auch nicht. Denn bei seinem Kinostart hieß der Film noch schlicht Star Wars, also Krieg der Sterne , ohne irgendwelche Zusatztitel.

Die Episodennummer fand ihren Weg ins Star-Wars-Universum erst drei Jahre später beim Release von Episode 5 - Das Imperium schlägt zurück und ließ Fans und Cast ratlos zurück. Denn wo waren die übersprungenen Episoden geblieben? Allerdings war die Nummerierung von Serienerfinder George Lucas schon deutlich früher von langer Hand geplant worden.

1:02 Krieg der Sterne - Star Wars Episode IV - Original-Trailer zur Download-Fassung - Original-Trailer zur Download-Fassung

Das betätigte jüngst auch Luke-Skywalker-Darsteller Mark Hamill (*1951). Der Amerikaner verriet Podcast Smartless, George Lucas während der Dreharbeiten zu Star Wars Episode 5 nach der verwirrenden Nummerierung gefragt zu haben.

Ich habe damals zu George gesagt: Warum ist das [der vorherige Film] Episode 4? Warum haben wir nicht bei Episode 1 angefangen? Und er meinte: Episode 1 ist sehr erklärungslastig und es geht viel um Politik. Diese [die originale] Trilogie ist deutlich kommerzieller ausgerichtet.

Mehrere Episoden von Anfang an geplant

Tatsächlich hatte der Star-Wars-Schöpfer von Anfang an vor, neben der klassischen Trilogie auch die restlichen drei Filme zu machen und daher mit dem Filmstudio 20th Century Fox auch über die Bezeichnung Episode 4 für Krieg der Sterne debattiert.

Die Verantwortlichen entschieden aber, dass dies zu risikoreich sei. Denn dadurch könne der Eindruck entstehen, dass man bereits einen Teil der Story verpasst habe. Lucas sollte erst beweisen, dass Star Wars das Zeug zum finanziellen Erfolg hat, bevor er weitere Episoden bewilligt bekam. Wie sich herausstellte, war das genau der richtige Ansatz: Star Wars sprengte alle Erwartungen und wurde zum Welterfolg.

Im Podcast erinnert sich Mark Hamill weiter:

So wie ich es verstanden habe, plante George ursprünglich mal mit vier Trilogien. Als wir drehten, fragte ich ihn nach der ersten und er sagte: Das hier verspricht mehr finanziellen Erfolg. In der ersten Trilogie geht es viel um Erklärungen, Politik, Steuern, bla bla bla. Er wollte, dass ihr das Gefühl habt, vor einer alten Fortsetzungsserie zu sitzen, aber die ersten paar Kapitel verpasst zu haben. Deswegen gibt es am Anfang ja auch die Laufschrift, um euch für die aktuelle Episode wieder auf den aktuellsten Stand zu bringen.

Ein weiterer sehr gewichtiger Grund: Wäre Star Wars in chronologischer Reihenfolge erschienen, dann hätte einer der bekanntesten Plottwists der Filmgeschichte nie funktioniert. Heute wissen wir zwar alle, dass Darth Vader aka. Anakin Skywalker der Vater von Luke Skywalker ist; 1980 haute Darth Vaders Enthüllung Nein. Ich bin dein Vater allerdings das Kinopublikum gewaltig aus den Latschen.

Noch mehr interessante Neuigkeiten aus einer weit, weit entfernten Galaxis lest ihr in der obigen Linkbox.