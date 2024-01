Wenn diese Benchmarks stimmen, muss sich die RTX 4080 warm anziehen

Neben der RTX 4070 Ti Super gibt es noch die RTX 4080 Super und die bereits erschienene RTX 4070 Super. (Bildquelle: Nvidia)

Die Nvidia Geforce RTX 4080 ist nun seit etwas mehr als einem Jahr auf dem Markt. Sie überzeugt im GameStar-Test mit jeder Menge Leistung, gilt bei vielen Spielern allerdings auch als stark überteuert. Die Founders Edition von Nvidia selbst kostet 1.329 Euro, die günstigsten Customdesigns fangen bei 1.150 Euro an. Derweil gibt es das Konkurrenzprodukt in Form der RX 7900 XTX bereits für unter 1.000 Euro.

Mit den Super-Refreshes bringt Nvidia nun jedoch neue Spieler aufs Feld, die mehr Leistung bieten und dabei gleichzeitig entweder genauso viel kosten wie die entsprechenden nicht-Super-Modelle oder wie im Falle der RTX 4080 Super sogar günstiger ausfallen - die Founders Edition wird 1.109 Euro kosten. Für GameStar-Redakteur Alexander Köpf ist das allerdings nicht genug:

Jetzt sind Benchmarks zur kommenden RTX 4070 Ti Super aufgetaucht, die die neue Grafikkarte nahe bei der RTX 4080 verorten. Sollten sich die synthetischen Benchmarks als richtig herausstellen, muss sich Nvidias High-End-Grafikkarte demnächst wohl warm anziehen, denn die RTX 4070 Ti Super wird es als Founders Edition bereits für 889 Euro geben.

Was sagen die Benchmarks?

Die Ergebnisse stammen von der beliebten Webseite und dem gleichnamigen Benchmarktool Geekbench. Sie teilen sich in einen OpenCL- und einen Vulkan-Score auf.

In OpenCL erzielt die RTX 4070 Ti Super 229.043 Punkte und ist damit rund 4,5 Prozent langsamer als eine RTX 4080, die 240.292 Punkte erreicht.

In Vulkan gibt es gleich mehrere Ergebnisse, die sich teils erheblich voneinander unterscheiden. Der niedrigste Score, den die RTX 4070 Ti Super erzielt, liegt bei 192.032 Punkten, der höchste bei 222.435 Punkten. Letzterer übertrifft die RTX 4080 (208.650 Punkte) um fast sieben Prozent, während Ersterer um fast acht Prozent zurückliegt.

Minimalen Einfluss auf die Ergebnisse könnte haben, dass es sich einmal um ein leicht übertaktetes Modell der RTX 4070 Ti Super (2.640 MHz) handelt, während es im anderen Fall ein Modell mit Basistaktung (2.610 MHz) ist. Die erheblichen Differenzen erklärt das allerdings nicht.

Wichtig hierbei: Die Ergebnisse aus Geekbench weisen typischerweise eine große Varianz auf, weshalb wir die Wahrheit auch irgendwo in der Mitte und damit knapp auf Augenhöhe mit der RTX 4080 verorten.

Was verraten die Spezifikationen?

Modell Chip Shadereinheiten Taktrate (Boost) Speicher RTX 4080 AD103-300-A1 9.728 2.510 MHz 16 GB GDDR6X (22,4 Gbps) RTX 4070 Ti Super AD103-275-A1 8.448 2.610 MHz 16 GB GDDR6X (22,4 Gbps)

Geht es rein nach den Spezifikationen respektive nach der Zahl an Rechenkernen, sollte die RTX 4070 Ti deutlicher hinter der RTX 4080 zurückliegen. Immerhin beherbergt sie rund 13 Prozent weniger Shadereinheiten. Lediglich die nominelle Boosttaktrate fällt etwas höher aus.

RTX 4070 Super Test Nvidia tut es wieder: Hat sich das Warten auf die erste Super-Grafikkarte seit Jahren gelohnt? von Nils Raettig

Wann kommt die RTX 4070 Ti Super auf den Markt?

Die RTX 4070 Ti Super erscheint am 24. Januar und kostet in Form der Founders Edition 889 Euro. Spätestens dann sollten wir auch genau wissen, wo sich die Grafikkarte mit Blick auf die Performance einreiht. Dass es direkt zum Markstart Customdesigns geben wird, die spürbar günstiger ausfallen, halten wir indes eher für unwahrscheinlich.

Sobald die neuen Modelle auf dem Markt sind, wird Nvidia RTX 4070 Ti und Co. im Übrigen auslaufen lassen. Alle Infos zu den neuen Grafikkarten haben wir hier für euch:

Was glaubt ihr? Wird es die RTX 4070 Ti Super mit der RTX 4080 aufnehmen können? Wird die neue Grafikkarte am Ende vielleicht sogar der Preis-Leistungs-Sieger sein? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!