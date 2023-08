WhatsApp bekommt bald ein komplett neues Design - So wird es aussehen

WhatsApp erhält bald ein neues Design. (Bild: WhatsApp)

Meta tritt auf das Gaspedal, was Updates für WhatsApp angeht. Erst vor kurzem wurde eine neue Funktion zum Versand von hochauflösenden Medien hinzugefügt und das Generieren von Stickern mittels KI angekündigt.

Als nächster Schritt steht wohl eine grundlegende Überarbeitung der Benutzeroberfläche auf dem Programm.

WhatsApp mit Material Design 3

Die neue Designsprache orientiert sich an Material Design 3 und ist Teil der WhatsApp Beta 2.23.13.16 für selektierte Android-Nutzer.

Was ist Material Design 3? Material Design 3 ist die neueste Version des Designsystems von Google, das auf Android, Web und anderen Plattformen angewendet wird. Es zeichnet sich durch eine simple und zweidimensionale Designsprache aus.

Was hat sich geändert? Im hellen Modus ist die gesamte Kopfzeile der App nun weiß und andere UI-Elemente grün - dasselbe Grün, das auch für das WhatsApp-Logo verwendet wird.

Der WhatsApp-Schriftzug selbst, der oben links in der App angezeigt wird, benutzt nun eine andere Schriftart und ist auch grün.

Die Navigationsleiste befindet sich nun am unteren Bildschirmrand. Für einige Nutzer ist dies nicht neu, da diese Änderung aktuell schon ausgerollt wird.

Wie in einem E-Mail-Postfach findet man nun oben verschiedene Filtermöglichkeiten, um schneller bestimmte Nachrichten zu finden:

Alle

Ungelesen

Persönlich

Geschäftlich

Diese Funktion war schon ein Bestandteil von früheren Beta-Versionen, jedoch kehrt sie in dieser in einem neuen Look zurück.

Links seht ihr das aktuelle WhatsApp-Design und rechts das neue. (Bild: WABetaInfo)

Wann wird das neue Design verfügbar sein? Das neue Design ist aktuell nur für eine kleine Gruppe von Beta-Testern verfügbar und sollte in den kommenden Wochen mehr Testern zur Verfügung stehen, bevor es an alle Nutzer ausgerollt wird.

Wie findet ihr das neue Design von WhatsApp? Gefällt euch der aufgeräumte Look oder präferiert ihr das alte Design? Oder ist das etwas, was euch eigentlich ziemlich egal ist? Wünscht ihr euch lieber mehr neue Funktionen und Features? Wenn ja, welche sind das? Oder gibt es andere Baustellen, an denen Meta arbeiten sollte? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare!