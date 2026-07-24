Drei Monate Plus im ersten Jahr sparen!

Drei Monate Plus im ersten Jahr sparen!

Sind Ampeln in GTA nutzlos, weil sich eh niemand an die Verkehrsregeln hält? Die Community sagt »Nope« und hat ein paar gute Argumente

Ein Reddit-Post wollte eigentlich beweisen, wie sinnlos Ampeln in GTA sind. Die Kommentarspalte ist davon aber nicht überzeugt.

Profilbild von Dennis Zirkler

Dennis Zirkler
24.07.2026 | 16:33 Uhr

Michael De Santa hätte bei der Ampel-Debatte vermutlich auch eine Meinung. Michael De Santa hätte bei der Ampel-Debatte vermutlich auch eine Meinung.

Ein Reddit-User postet das Bild einer Ampelkreuzung aus GTA und fragt, was im Spiel wohl am nutzlosesten sei. Die Antwort liefert er im selben Atemzug gleich mit – Ampeln nämlich, an die sich sowieso fast keiner hält.

Nur sieht die Community das ganz anders. Über 120 Kommentare später steht ziemlich sicher fest: Ganz so nutzlos, wie das Meme behauptet, sind Ampeln in GTA offenbar doch nicht.

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.
Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden.

Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Nicht nutzlos, sondern taktisch wertvoll

Klar – würde es in GTA keine Ampeln geben, würden die KI-Autofahrer wahrscheinlich wie eine besengte Sau fahren und der Verkehr zum Chaos werden. Aber auch abseits vom ganz Offensichtlichen hat die Community gute Argumente für die Ampeln.

Der meistgevotete Kommentar sieht das ganz pragmatisch: Wenn NPCs brav bei Rot stehen bleiben, lassen sich ihre Autos in genau diesem Moment viel leichter klauen, sie fahren schließlich nicht plötzlich los.

Nutzer ClarkWasHere ergänzt unter demselben Kommentar ein zweites Argument: Die Ampelphase liefert zumindest eine grobe Vorwarnung, aus welcher Richtung Querverkehr kommen könnte, wenn man selbst bei Rot über eine Kreuzung fährt.

Video starten 10:58 GTA 6: Alle neuen Infos zu Preis, Online-Modus und Ultimate Edition!

Erstaunlich groß ist im Thread außerdem die Fraktion, die freiwillig auf Ampeln und Tempolimits achtet. Mehrere Kommentare beschreiben Playthroughs, bei denen konsequent gebremst, geblinkt und auf Fußgänger gewartet wird. Teils wird sogar mit öffentlichen Verkehrsmitteln statt mit dem eigenen Auto gefahren. Die Begründung dahinter ist meist die Immersion.

Was die Community stattdessen für wirklich nutzlos hält

Wenn schon nicht die Ampeln, dann eben etwas anderes: Genannt werden unter anderem Vorfahrts- und Einfädelschilder, die NPCs partout ignorieren, die dazu oft kaum lesbar und laut mehreren Kommentaren teils widersprüchlich platziert sind.

Auch Zigaretten bekommen ihr Fett weg, weil sie Geld kosten und eurer Spielfigur nur schaden, ohne irgendeinen spielmechanischen Vorteil zu bringen.

1
Enkel bekommt Opas PC und fragt: »Ist der noch gut zum Spielen?« und anscheinend hat Opa ein goldenes Händchen [Best of GameStar]
von Jonas Herrmann
2
Student erbt 700.000 Dollar, investiert sie ohne Wissen seiner Eltern kurz vor Kurseinsturz in eine Aktie, doch zwei Jahre später sieht die Welt ganz anders aus
von Nils Raettig
3
Aldi spricht von »Zweiklassengesellschaft« – positioniert sich gegen Apps, die bei der Konkurrenz längst Standard sind
von Martin Brinkmann

Dazu kommen ein paar ältere Kandidaten aus früheren Teilen: Die Autowaschanlagen aus GTA 4, für die es kaum einen spielerischen Grund gibt, sie tatsächlich zu nutzen, und der Glücks-Wert aus San Andreas werden erwähnt. Ein Kommentar bringt außerdem Tempolimit-Schilder ins Spiel, die auf virtuellen Highways teils absurd niedrige Werte wie 35 MP/H anzeigen – so lahm fahren nicht einmal die NPCs.

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(1)
Kommentar-Regeln von GameStar
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
GTA 6 - Grand Theft Auto 6

GTA 6 - Grand Theft Auto 6

Genre: Action

Release: 2027 (PC), 19.11.2026 (PS5, Xbox Series X/S)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor 34 Minuten

Sind Ampeln in GTA nutzlos, weil sich eh niemand an die Verkehrsregeln hält? Die Community sagt »Nope« und hat ein paar gute Argumente

vor einem Tag

Kurz vor GTA 6 entbrennt zwischen den zwei größten GTA-Wikis plötzlich ein erbitterter Krieg - was ist da los?

vor 2 Tagen

GTA 6: Baut Rockstar gestrichenen Content aus dem Vorgänger ein? Laut eines Ex-Entwicklers wurde viel aus GTA 5 entfernt

vor 2 Tagen

Den berühmten GTA-Schriftzug kennt fast jeder Spiele-Fan - aber wo er eigentlich herkommt, weiß fast niemand

vor 4 Tagen

Wie groß wird die Spielwelt von GTA 6? Ex-Rockstar-Producer spricht von »monströsen« Ausmaßen während Fans mit mathematischen Formeln rangehen
mehr anzeigen
Aktuelle News
alle anzeigen
Sind Ampeln in GTA nutzlos, weil sich eh niemand an die Verkehrsregeln hält? Die Community sagt »Nope« und hat ein paar gute Argumente

vor 36 Minuten

Sind Ampeln in GTA nutzlos, weil sich eh niemand an die Verkehrsregeln hält? Die Community sagt »Nope« und hat ein paar gute Argumente
Lego-Rivale enthüllt das wahrscheinlich legendärste Halo-Fahrzeug und die Details sind ein absoluter Fan-Traum

vor 37 Minuten

Lego-Rivale enthüllt das wahrscheinlich legendärste Halo-Fahrzeug und die Details sind ein absoluter Fan-Traum
Der Rennspiel-Nachfolger, mit dem wirklich absolut niemand mehr gerechnet hatte, soll das Erbe von Burnout Paradise antreten

vor 39 Minuten

Der Rennspiel-Nachfolger, mit dem wirklich absolut niemand mehr gerechnet hatte, soll das Erbe von Burnout Paradise antreten
Boeing verschrottet heimlich fabrikneuen Riesenflieger der neuesten Generation – Fluglinie rät, aus ihm und neun weiteren Konserven zu stanzen   1

vor 51 Minuten

Boeing verschrottet heimlich fabrikneuen Riesenflieger der neuesten Generation – Fluglinie rät, aus ihm und neun weiteren Konserven zu stanzen
mehr anzeigen