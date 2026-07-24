Sind Ampeln in GTA nutzlos, weil sich eh niemand an die Verkehrsregeln hält? Die Community sagt »Nope« und hat ein paar gute Argumente

Ein Reddit-User postet das Bild einer Ampelkreuzung aus GTA und fragt, was im Spiel wohl am nutzlosesten sei. Die Antwort liefert er im selben Atemzug gleich mit – Ampeln nämlich, an die sich sowieso fast keiner hält.
Nur sieht die Community das ganz anders. Über 120 Kommentare später steht ziemlich sicher fest: Ganz so nutzlos, wie das Meme behauptet, sind Ampeln in GTA offenbar doch nicht.
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Nicht nutzlos, sondern taktisch wertvoll
Klar – würde es in GTA keine Ampeln geben, würden die KI-Autofahrer wahrscheinlich wie eine besengte Sau fahren und der Verkehr zum Chaos werden. Aber auch abseits vom ganz Offensichtlichen hat die Community gute Argumente für die Ampeln.
Der meistgevotete Kommentar sieht das ganz pragmatisch: Wenn NPCs brav bei Rot stehen bleiben, lassen sich ihre Autos in genau diesem Moment viel leichter klauen, sie fahren schließlich nicht plötzlich los.
Nutzer ClarkWasHere ergänzt unter demselben Kommentar ein zweites Argument: Die Ampelphase liefert zumindest eine grobe Vorwarnung, aus welcher Richtung Querverkehr kommen könnte, wenn man selbst bei Rot über eine Kreuzung fährt.
Erstaunlich groß ist im Thread außerdem die Fraktion, die freiwillig auf Ampeln und Tempolimits achtet. Mehrere Kommentare beschreiben Playthroughs, bei denen konsequent gebremst, geblinkt und auf Fußgänger gewartet wird. Teils wird sogar mit öffentlichen Verkehrsmitteln statt mit dem eigenen Auto gefahren. Die Begründung dahinter ist meist die Immersion.
Was die Community stattdessen für wirklich nutzlos hält
Wenn schon nicht die Ampeln, dann eben etwas anderes: Genannt werden unter anderem Vorfahrts- und Einfädelschilder, die NPCs partout ignorieren, die dazu oft kaum lesbar und laut mehreren Kommentaren teils widersprüchlich platziert sind.
Auch Zigaretten bekommen ihr Fett weg, weil sie Geld kosten und eurer Spielfigur nur schaden, ohne irgendeinen spielmechanischen Vorteil zu bringen.
Dazu kommen ein paar ältere Kandidaten aus früheren Teilen: Die Autowaschanlagen aus GTA 4, für die es kaum einen spielerischen Grund gibt, sie tatsächlich zu nutzen, und der Glücks-Wert aus San Andreas werden erwähnt. Ein Kommentar bringt außerdem Tempolimit-Schilder ins Spiel, die auf virtuellen Highways teils absurd niedrige Werte wie 35 MP/H anzeigen – so lahm fahren nicht einmal die NPCs.
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