WhatsApp: Neues Feature soll euch bald vor unerwünschten Mitlesern schützen

Ein WhatsApp-Update macht eure Chats auf Wunsch sicherer.

Für den beliebten Messenger WhatsApp gibt es ein Betaprogramm, in dem in unregelmäßigen Abständen vielerlei neue Features getestet werden.

Auch in dieser Woche werden mehrere Updates an ausgewählte Nutzer verteilt, von denen eine Aktualisierung besonders ins Auge sticht.

Die Rede ist von der WhatsApp Betaversion 2.23.22.4, die seit heute für einzelne Betateilnehmer zur Verfügung steht und mit einem nützlichen Feature aufwartet, wie unter anderem das Portal WABetaInfo berichtet.

Bei der Funktion handelt es sich um eine Erweiterung der Chatsperre, die die WhatsApp-Entwickler bereits im vergangenen Mai angekündigt haben.

Zum damaligen Zeitpunkt war es nur möglich, Chats per Sperrfunktionen in einen geheimen Ordner zu verschieben, der wahlweise mit dem hinterlegten Gerätepasswort oder biometrischen Daten wie dem Fingerabdruck geöffnet werden konnte.

Schon im Zuge dieser Ankündigung erklärten die Entwickler, an weiteren Optionen für die Chatsperre zu arbeiten, welche nun in der Betaversion 2.23.22.4 erstmals getestet werden können.

Dabei handelt es sich um einen neuen Shortcut, der im Dreipunktmenü zu finden ist, wenn ihr einen Chat markiert habt.

Neben den gewohnten Optionen findet sich hier für ausgewählte Betatester inzwischen der Button Chat sperren , sodass ihr einen Chat bei Bedarf mit maximal drei Klicks komplett verschwinden lassen könnt.

Zusätzlich dazu gibt es bei einigen Nutzern die Option, die Chatsperre auch über das Informationsfenster des jeweiligen (Gruppen-)Chatverlaufs zu aktivieren. Hierbei handelt es sich um einen klassischen An-/Aus-Slider.

Hier findet ihr neue Optionen zum Sperren von Chats. (Quelle: WABetaInfo)

In der vorhergehenden Betaversion 2.23.21.8 zu WhatsApp wurden in diesem Kontext weitere Einstellmöglichkeiten freigegeben.

So können Nutzer auf Wunsch auf die vermeintlich sicheren Entsperrmöglichkeiten wie das Gerätemuster oder den Fingerabdruck verzichten; stattdessen lässt sich auf Wunsch ein komplett neuer Code konfigurieren, der ausschließlich für gesperrte Chats in WhatsApp gilt.

Die neue Betaversion ist zunächst ausschließlich für Android-Nutzer vorgesehen, die iOS-Plattform muss sich noch gedulden. Das Update sollte automatisch über den gewohnten Google Play Store angezeigt werden.

0:08 Video-Anleitung: So funktioniert das Screensharing in WhatsApp

Wenn ihr solche Vorabversionen von WhatsApp erhalten wollt, müsst ihr hierfür nur im zugehörigen Betaprogramm angemeldet sein. Bis das Feature für alle freigeschaltet wird, dürfte es hingegen noch einige Wochen dauern, konkrete Angaben werden hier wie immer nicht gemacht.

Jetzt seid ihr gefragt: Was haltet ihr von der erweiterten Möglichkeit, WhatsApp-Chats zu sperren? Habt ihr die bisherige Vorgehensweise bereits genutzt oder sollten sich die Entwickler in euren Augen auf andere Features konzentrieren? Lasst uns eure Meinung in den Kommentaren da!