Whatsapp-Umfrage - Mehrheit der Nutzer lehnt Werbung ab

Whatsapp hat extrem viele Nutzer, was auch durch das Versprechen der Werbefreiheit begünstigt werden dürfte. Doch damit soll in Kürze Schluss sein: Vor wenigen Wochen hatte die Firma angekündigt, Werbeeinblendungen zunächst im Status-Bereich und später auch in Chatverläufen anzeigen zu wollen. Allerdings stößt dieses Vorhaben bei der Whatsapp-Community wenig überraschend nicht auf Gegenliebe.

So hat das PC-Magazin CHIP unter Whatsapp-Nutzern eine Umfrage zum Thema Werbung durchgeführt (via PCGamesHardware) und festgestellt, dass mehr als 53 Prozent der Befragten gegen Werbung in Whatsapp sind.

Genauer gesagt wurde die Frage gestellt, ob man Whatsapp weiter nutzen würde, wenn in der App Werbeanzeigen erscheinen. 22,4 Prozent wollen die App demnach unter diesen Umständen »auf keinen Fall« weiter verwenden, 31,1 Prozent antworteten mit »Eher nein«. Auf der anderen Seite gaben 26,4 Prozent »Eher Ja« als Antwort, aber nur 7,4 Prozent »Ja, auf jeden Fall«. 12,7 Prozent der Teilnehmer sind unentschieden.

Wieviele Nutzer tatsächlich aufgrund von Werbung auf Whatsapp verzichten werden, dürfte neben dem Gruppenzwang auch davon abhängen, wie penetrant Whatsapp Werbenanzeigen einblendet. Whatsapp selbst erklärte dazu, man wolle die Nutzer behutsam und langsam an die Werbung heranführen.