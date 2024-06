Neu bei Steam: Eines der besten Spiele aller Zeiten geht diese Woche weiter

Elden Ring steht mit einer Wertung von 93 Punkten auf Platz 5 der am besten bewerten Spiele der GameStar-Geschichte.

Die vergangenen Wochen waren dank Events wie dem Summer Games Fest und dem Xbox Showcase äußerst spannend - nur richtig überragende Releases haben gefehlt. Doch das ändert sich diese Woche, denn auf Steam erwarten euch endlich wieder viele spannende Neuveröffentlichungen.

Highlight der Woche: Elden Ring - Shadow of the Erdtree

8:02 Elden Ring: Shadow of the Erdtree ist mehr vom Gleichen

Genre: Soulslike-Rollenspiel | Entwickler: FromSoftware | Release: 20. Juni (Steam)

Das Open-World-Meisterwerk Elden Ring bekommt mit Shadow of the Erdtree diese Woche endlich seinen lang erwarteten Mega-DLC.

Hier verschlägt es euren Charakter in das mysteriöse Schattenland, ein neues Gebiet, das durch den Erdtree verborgen liegt und mindestens so groß wie die bisherige Spielwelt Limgrave sein soll. Die Handlung dreht sich um Miquella, den Zwillingsbruder von Malenia, die für ihren unfassbar schwierigen Bosskampf berüchtigt ist.

In der bisher größten Erweiterung von FromSoftware erkundet ihr nicht nur neue Landschaften, sondern auch neue Dungeons voller gefährlicher Feinde und verborgener Geheimnisse. Shadow of the Erdtree bringt neue Waffen, Ausrüstungen, Magie, Fähigkeiten und natürlich Bosse mit sich, die eure Fähigkeiten auf die Probe stellen.

Weitere spannende Steam Releases der Woche

Montag, 17. Juni

El Dorado: The Golden City Builder: Nach mehreren Verschiebungen soll das Aufbauspiel, in dem ihr die legendäre goldene Stadt errichtet, nun endlich erscheinen.

Avatar: Frontiers of Pandora: Das Open-World-Spiel von Ubisoft zu den Filmen von James Cameron schafft nun den Sprung von Ubisoft Connect zu Steam. Ob es sich jetzt lohnt, zuzugreifen, erfahrt ihr im Test:

Dienstag, 18. Juni

Still Wakes the Deep: Ein Horrorspiel, das auf einer Bohrinsel in der Nordsee spielt. Kommt von den Entwicklern von Amnesia: A Machine for Pigs und könnte entsprechend gut werden.

Pax Dei (Early Access): Ein riesiges Sandbox-MMORPG, in dem ihr in einer mittelalterlichen Welt alles sein könnt – egal ob Kämpfer, Händler, Handwerker oder Bauer. Fans von Ultima Online sollten es im Auge behalten!

4:08 Pax Dei - Die launige Mittelalter-Sandbox startet noch diesen Monat in den Early Access

Mittwoch, 19. Juni

Sandwalkers (Early Access): Ein Roguelike-Strategiespiel, in dem ihr ein Team aus Abenteurern zusammenstellt, das sich in rundenbasierten Kämpfen durch die Wüste schlägt.

Republic of Pirates: In diesem Aufbauspiel errichtet ihr eine Freibeuterhochburg in der Karibik und schickt eure Schiffe auf Beutetour. Gekämpft wird in strategischen Echtzeitschlachten.

First Dwarf (Early Access): Ein typisches Survivalspiel mit viel Crafting, Basisbau und allem, was man sonst so erwartet. Dazu gibt's Zwerge und Mechs.

1:57 Das Action-Rollenspiel First Dwarf bietet alles - Zwerge, Basisbau und Mechs!

Donnerstag, 20. Juni

Aska (Early Access): Fans von Valheim aufgepasst: Hier wartet ein weiteres Wikinger-Survivalspiel auf euch, in dem ihr einen ganzen Wikingerstamm mit mehreren Dorfbewohnern verwalten müsst.

Freitag, 21. Juni