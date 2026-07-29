Wenn ihr mit WhatsApp telefonieren wollt, ist das ohne Smartphone gerade noch einfacher geworden

Meta bringt eine Reihe von neuen Telefon-Features in WhatsApp Web.

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Jonas Herrmann
29.07.2026 | 11:11 Uhr | ca. 1 Minute Lesezeit
GameStar bei Google bevorzugen

WhatsApp Web bekommt verbesserte Telefon-Features. (Bild: Meta) WhatsApp Web bekommt verbesserte Telefon-Features. (Bild: Meta)

WhatsApp ist nicht nur als Messenger sehr beliebt, sondern auch zum Telefonieren geeignet. Auf dem PC funktioniert der Dienst so ganz ähnlich wie Skype und Co. Bisher allerdings nur in der App.

Demnächst soll es aber auch endlich möglich sein, direkt über den Browser Telefonate mit und ohne Video zu führen.

WhatsApp Web bekommt lang erwartetes Feature

Lange Zeit hatte sich Meta dagegen gesträubt, WhatsApp auch auf anderen Geräten als dem Smartphone anzubieten. Mittlerweile ist der Messenger aber auch auf Tablets und dem PC nahezu ohne Einschränkungen nutzbar.

Gerade beim Desktop gibt es Unterschiede. Wer WhatsApp Web, also die Browservariante, nutzt, muss im Vergleich zu den App-Nutzern ein paar Abstriche bei den gebotenen Features machen.

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Eines davon betrifft die Telefon-Funktion, die nun aber endlich angepasst wird, wie Meta in einem Blog-Post bekanntgibt. Demnach ist es schon bald möglich, direkt aus dem Browser heraus Audio- und Videoanrufe zu tätigen und zu empfangen.

Auch weitere Features wie die Anrufweiterreichung, der Warteraum, QuickHD und die Geräuschunterdrückung werden in die Browservariante von WhatsApp integriert. Der Dienst bietet damit einen ähnlichen Feature-Umfang wie beispielsweise Google Meets.

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Die Desktop-App von WhatsApp ist zwar kostenlos, aber eben nicht für alle Nutzer die beste Option. Wer etwa einen gemeinsam genutzten Computer nutzt oder auf einem beruflichen Gerät beispielsweise keine Apps herunterladen darf, ist auf die Browserversion WhatsApp Web angewiesen.

Darüber hinaus gibt es auch einfach Nutzer, die gerne all ihre Dienste direkt im Browser bündeln. Googles ChromeOS setzt beispielsweise auch in erster Linie auf den Browser als Hub für alles.

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Zu guter Letzt ist es auch einfach praktisch, wenn möglichst alle Versionen einer App auf allen Geräten dieselben Features bieten. So muss man sich beim Gerätewechsel nicht erst umstellen oder an Einschränkungen gewöhnen, die anderswo nicht existieren. Die neuen Funktionen werden laut Meta nach und nach eingeführt und sollen schon bald allen Nutzern im Browser zur Verfügung stehen.

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