GTA 6: Jemand hat 18 Jahre Seriengeschichte an der Entwicklung einer Seemöwe veranschaulicht

GTA 6 beeindruckt nicht nur durch schicke Autos und Villen, sondern auch durch seine Möwen. Doch, wirklich!

Dass Spielereihen sich über die Jahre grafisch weiterentwickeln, ist nicht unbedingt eine überraschende Neuigkeit. Allerdings hat ein Nutzer auf Reddit einen besonders humorvollen Vergleich gewählt. Statt Häuser oder - naheliegend - Autos zu vergleichen, stellt er die optische Entwicklung von GTA anhand von Seemöwen heraus.

Schaut man sich den Beitrag auf Reddit an, beeindruckt vor allem, wie realistisch die Möwe aus GTA 6 im Vergleich zu den vorherigen Teilen aussieht. Von 2008, beziehungsweise 2013 bis 2026 ist es eben doch ein riesiger zeitlicher Sprung:

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Der Post sammelte fast 9.000 Upvotes und 260 Kommentare. Dort finden sich überraschend viele Vogel-Enthusiasten und auch eine Erklärung dazu, warum die Möwe aus GTA 4 auseinandergebrochen ist (Anmerkung der Redaktion: Für diesen Artikel wurden keine Piepmätze verletzt, Ehrenwort).

Möwenvielfalt in GTA

Über 1.000 Upvotes sammelte eine Antwort gleich darunter, die offenbar von einem leidenschaftlichen Vogelexperten stammt. Der Poster PersusjCP hat nämlich alle Möwen oben gleich mal identifiziert:

Fun Fact: Die Möwe in GTA 5 ist eine Westmöwe, während die aus GTA 6 ein jugendliche Aztekenmöwe (Anmerkung der Redaktion: Auf Englisch heißt diese Möwe Laughing Gull und wird gerne mit der deutschen Lachmöwe gleichgesetzt, es sind aber zwei unterschiedliche Arten) darstellen soll. Ich liebe Vögel und ich hoffe, wir bekommen viele unterschiedliche Seemöwen-Arten in Teil 6. Edit: Die aus Teil 4 ist wahrscheinlich eine Silbermöwe.

Ein Kommentar ergänzt darunter, dass die Chancen gar nicht so schlecht stehen. Schon im Trailer waren nämlich weitere Möwen zu sehen, bei denen es sich laut Poster SupBenedick wohl entweder um Silbermöwen oder Ringschnabelmöwen handelt.

Gut möglich, dass Rockstar hier einfach pflichtbewusst die heimischen Arten abbildet. Wie PersusjCP in einem weiteren Post gleich darunter ergänzt, sind Westmöwen an der ganzen Pazifikküste verbreitet und die Aztekenmöwen mit ihrer herausstechenden schwarzen Haube (bei ausgewachsenen Tieren) brüten direkt in Florida. Die Antworten darunter feiern begeistert das detaillierte Wissen über Möwen.

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Was es mit der kaputten Möwe auf sich hat

Poster MingePies hat drunter aber ganz andere Sorgen. Ihn oder sie macht es völlig fertig, dass die Reihenfolge der Möwen durcheinander ist und bekommt dafür stattliche 760 Upvotes:

Sorry, aber die Reihenfolge dieser Bilder macht mich unverhältnismäßig wütend. 6-4-5, wieso?

Auch hier stimmen die Kommentare energisch zu. FormerWorker125 schreibt etwa, dass es seinen oder ihren Tag komplett ruiniert hätte.

10:58 GTA 6: Alle neuen Infos zu Preis, Online-Modus und Ultimate Edition!

Autoplay

Während manche jetzt erstmal noch ihren inneren Monk beruhigen müssen, kommt Even-Leadership8220 aber schon mit der nächsten wichtigen Frage um die Ecke. Denn eine Möwe im Bild oben sieht ja ziemlich merkwürdig aus:

Die Vögel in Teil 4 sind nicht ganz?

SpeedConstant9238 hat eine Erklärung dafür. Demnach falteten sich die Möwen beim Fliegen auseinander. Das hat allerdings einen simplen und logischen Grund: Rockstar baute die Piepmätze damals aus Einzelteilen, um Ressourcen zu sparen. Mehr dazu lest ihr in einem ausführlichen Artikel der Kollegen von der GamePro, die den Aufklappmöwen in GTA schon länger auf der Spur sind. Wirklich aufgefallen, ist das damals aber wahrscheinlich kaum jemandem, immerhin waren wir alle mit anderem Kram in GTA 4 beschäftigt.

Auch wenn wir euch noch keine weiteren Möwen-Updates geben können, findet ihr gleich hier in der Link-Box die wichtigsten aktuellen Neuigkeiten zu GTA 6. Wenn alles gut geht, erscheint der neue Teil am 19. November 2026 für PS5 und Xbox Series, während die PC-Version später nachgereicht wird. Es geht nach Vice City, also dem virtuellen Miami, wo wir einem Gangster-Pärchen auf der Suche nach dem Glück (und dem großen Geld) unter die Arme greifen.