PIN vergessen? Samsung setzt euer Handy in Zukunft auf die Werkseinstellungen zurück, wenn ihr zu viele Fehlversuche habt

Bis es soweit ist, müsst ihr die PIN aber mehrfach falsch eingeben.

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Jonas Herrmann
29.07.2026 | 10:44 Uhr | ca. 1 Minute Lesezeit
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Samsung ändert bei One UI 9 die Sicherheitseinstellungen. (Bild: Samsung) Samsung ändert bei One UI 9 die Sicherheitseinstellungen. (Bild: Samsung)

Im August 2026 startet Samsung zusammen mit dem Release der neuen Foldables auch den Rollout von One UI 9 auf Basis von Android 17.

Das neue Betriebssystem kommt auch mit Änderungen bei den Sicherheitseinstellungen. Wer seine PIN vergisst, riskiert somit einen kompletten Reset des Geräts.

Smartphones können komplett gesperrt werden

Die wohl wertvollsten Zahlenfolgen im Leben der allermeisten Menschen sind die Bank-PIN und die Entsperr-PIN für das Smartphone. Im besten Fall unterscheiden sich diese Nummern deutlich voneinander.

In der Regel handelt es sich dabei nur um vier Zahlen und da sie so wichtig sind, vergisst man sie normalerweise auch nicht so einfach. Durch Erfindungen wie Tap-to-Pay, Fingerabdrucksensoren und FaceID muss man die PIN aber deutlich seltener eingeben als noch vor ein paar Jahren.

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Glücklicherweise hat man sowohl bei der Bank als auch beim Smartphone mehrere Versuche, falls man sich doch mal vertippt hat. Samsung-Nutzer, die ihre PIN aber komplett vergessen, stehen mit One UI 9 vor noch größeren Problemen als bisher, wie der Hersteller in einem Artikel erklärt.

Wenn die PIN, das Passwort oder das Entsperr-Muster unter One UI 9 nämlich satte 13 Mal falsch eingegeben wird, sperrt sich das Gerät komplett und kann nur durch das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen wieder freigegeben werden.

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Bevor es so weit ist, gibt es mehrere Zwischenstufen, bei denen das Gerät für eine gewisse Zeit gesperrt wird:

FehlversucheSperrzeit
51 Minute
65 Minuten
715 Minuten
830 Minuten
990 Minuten
104 Stunden
1112 Stunden
1224 Stunden

Da Samsung selbst die PIN nicht einsehen kann, gibt es auch keine alternativen Entsperrmöglichkeiten, wenn man die PIN komplett vergessen hat. Diese Einstellungen sollen dafür sorgen, dass Geräte besser geschützt sind. Wenn jemand euer Handy klaut, kann er eben auch nur maximal 13 Kombinationen ausprobieren.

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Die biometrischen Entsperroptionen sind dabei übrigens keine Alternative. Die Android-Richtlinien sehen vor, dass alle 72 Stunden die PIN manuell eingegeben werden muss, um das Gerät nutzen zu können. Um den kompletten Verlust der Daten im Fall des Vergessens der PIN zu verhindern, empfiehlt Samsung das Einrichten von regelmäßigen Cloud-Backups.

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