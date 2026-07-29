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Eine Hardcore-Version von Star Wars Battlefront mit Unreal Engine 5 und 15 spielbaren Fraktionen: Giga-Fanprojekt erscheint diese Woche

Star Wars: Galactic Contention ist ein ambitioniertes Fanprojekt für den Multiplayer-Shooter Squad. Nachdem der jedoch die Engine wechselte, musste die Mod erst einmal komplett überarbeitet werden.

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Tillmann Bier
29.07.2026 | 11:09 Uhr | ca. 1 Minute Lesezeit
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Galactic Contention dürfte vor allem bei Fans von Star Wars Battlefront für Begeisterung sorgen. (Bildquelle: Steam, Galactic Contention) Galactic Contention dürfte vor allem bei Fans von Star Wars Battlefront für Begeisterung sorgen. (Bildquelle: Steam, Galactic Contention)

Wenn es um Star-Wars-Spiele geht schwärmen Fans heute noch gerne von Battlefront 2. Der Multiplayer-Shooter gilt heute noch als eine der besten Umsetzungen der Sternenkriege, bekam aber nie einen Nachfolger, obwohl Battlefront 3 schon fast fertig war. Zwar veröffentlichte EA Jahre später ein Reboot der Shooter-Reihe, nach zwei Spielen und etlichen Kontroversen ließ der Publisher Battlefront aber wieder fallen. Ein Grund dafür war wohl die teure Star-Wars-Lizenz.

Immerhin gab es aber immer wieder Bemühungen von Fans, sich ihr eigenes Battlefront 3 zu bauen. Eines der ambitioniertesten Projekte kehrt jetzt nach einer Zwangspause zurück.

Galactic Contention kommt zurück

Galactic Contention ist eine Mod für den Hardcore-Multiplayershooter Squad. Wobei Mod hier eigentlich noch zu kurz greift: Denn bei dem Fanprojekt handelt es sich um eine Total Conversion, die das Militär-Setting von Squad in eine Star-Wars-Welt mit galaktischem Umfang verwandelt. In Galactic Contention gibt es etwa:

  • Mehr als 20 Karten
  • Über 150 verschiedene Einheiten
  • 15 Fraktionen
  • 25 Fahrzeugtypen (sowohl Bodenfahrzeuge als auch Raumschiffe)

Spielerisch liefert Galactic Contention ähnlich wie Squad erbarmungslose Kämpfe mit Realismus-Anspruch. So realistisch, wie eben ein Star-Wars-Shooter sein kann.

Das Fanprojekt erschien eigentlich schon vor einigen Jahren, als Squad jedoch von der Unreal Engine 4 auf die Unreal Engine 5 wechselte, wurde es beinahe unspielbar. Die Entwickler setzten jedoch alles daran, die Mod zurückzubringen und ab dem 31. Juli 2026 erscheint eine neue Version mit diversen großen Änderungen, neuen Maps und mehr:

Wie ihr auch im Trailer sieht, beschränkt sich Galactic Contention auf die Ära der Klonkriege. Das heißt, ihr kämpft in einer Klonarmee oder als Droide, aber auch als Tusken Raider oder Gungan. Auch Mandalorianer sollen später noch dazu kommen. Starke Helden wie Sith oder Jedi lassen sich aber nicht auf den Schlachtfeldern blicken. Die Karten umfassen bekannte Orte wie Coruscant, Tatooine oder Geonosis, aber auch unbekanntere Planeten.

Wollt ihr Galactic Contention selbst ausprobieren, dann könnt ihr die Mod ab dem 31. Juli in ihrer neuen Version im Steam Workshop herunterladen. Voraussetzung ist natürlich, dass ihr Squad auf Steam besitzt.

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Wenn ihr noch mehr über Galactic Contention lesen wollt, dann werft einen Blick auf unseren Report. Schon 2024 haben wir uns nämlich ausführlich mit den Entwicklern des Star-Wars-Shooters unterhalten. Noch mehr Star-Wars-Geschichten bringt euch außerdem Jesko: Er hat sieben Fälle zusammengetragen, in denen Details aus Star-Wars-Spielen tatsächlich in den Kanon aufgenommen wurden.

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Squad

Squad

Genre: Shooter

Release: 23.09.2020 (PC)

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