Windows 10 April Update - Neue Test-Version bestätigt Bezeichnung

Nachdem Microsoft den Windows Insidern den aktuellen Build 17134.1 von Windows 10 zur Verfügung gestellt hat und diese Version auch Testern bereitstellt, die nur kurz vor der Veröffentlichung einen Blick auf Updates werfen wollen, wird es nicht mehr lange dauern, bis alle Nutzer diesen Build erhalten werden.

Die neue Version des Updates beendet auch das Rätselraten um die tatsächliche Bezeichnung. Lange Zeit wurde die neue Version »Spring Creators Update« genannt, was zu einigem Spott geführt hatte, da Microsoft dann nach dem »Creators Update« und dem »Fall Creators Update« schon das dritte Creators Update veröffentlicht hätte.

Doch vor einigen Tagen war ein offizielles Video aufgetaucht, in dem das kommende Update nur noch Windows 10 April 2018 Update genannt wurde. Der neue Build des Betriebssystems bestätigt diese Bezeichnung nun.

Wird in der aktuellen Test-Version der Microsoft-Browser Edge gestartet, begrüßt dieser den Nutzer laut einem Bericht von Windows Latest mit einem neuen Start-Bildschirm und der Botschaft »Willkommen beim April-Update«. Damit scheint nun alles bereit für die Veröffentlichung des Software-Pakets für Windows 10 noch in diesem Monat, vermutlich am 30. April 2018.

Letzter bekannter Fehler behoben

Der zuletzt noch gefundene Fehler, durch den die Einstellungen-App beim Versuch abstürzt, eine Standard-App zu ändern, wurde laut der Windows-Insider-Chefin Dona Sakar bereits behoben.

Inzwischen testen einige Insider ohnehin schon das wohl für Herbst 2018 geplante Update mit dem Codenamen Redstone 5, in dem laut ersten Berichten beispielsweise das dunkle Design von Windows 10 auf Wunsch auch auf den Explorer ausgeweitet werden kann. Dieses Update soll laut den ersten Hinweisen vermutlich »Windows 10 Productivity Update« heißen.