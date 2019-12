Windows 10 von Apple? - Designer zeigt, wie schön das aussehen könnte

Die Rivaliät zwischen Microsoft und Apple geht bis in die 1970er Jahre und damit in die Anfänge des modernen Home-Computers zurück. Heute stehen die Weltkonzerne für unterschiedliche Geschäfts-Philosophien. Das zeigt sich auch in ihren Betriebssystemen Windows und macOS.



Doch wie sähe es aus, wenn Windows gar nicht von Microsoft entwickelt würde, sondern von Apple? Dieser Frage geht der für seine Grafikkonzepte bekannte Designer Kamer Kaan Avdan nach. In seinem aktuellen Youtube-Video »If Apple Created Windows 10« stellt er seine Vision der ungewöhnlichen Symbiose vor:

Avdans Windows-10-Konzept verdeutlicht sehr schön, wie unterschiedlich die beiden Betriebssysteme an vielen Stellen sind. Auf der anderen Seite kann man aber auch sehr viele Gemeinsamkeiten erkennen. Oftmals sind die Schwächen des einen die Stärken des anderen.

Der Windows-Explorer im Apple-Look wirkt beispielsweise sehr frisch und modern, während das Original durchaus schon etwas angestaubt daherkommt - natürlich ist das aber reine Geschmacksache!

Windows 10 im Stile der 1990er Jahre

Auf seinem Youtube-Kanal stellt Avdan noch eine Reihe anderer interessanter Design-Ideen vor. Darunter Konzepte zu Android 11, iOS 13, macOS 11 Ventura und sogar Windows 11. Dabei zeigt sich überall seine sehr klare und geordnete Handschrift.

Besonders interessant sind auch Avdans Überlegungen zu einer Windows XP 2018 Edition oder wie Windows 10 im Stile der 1990er Jahre aussähe.

Mehr zum Thema: