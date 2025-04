Windows 11 24H2: Zwei kommende Funktionen sollen euch beim Lernen von Fremdsprachen helfen

Windows 11 24H2 erhält zwei neue Funktionen, mit denen ihr Fremdsprachen leichter lernen könnt.

Im Windows Insider Programm gibt Microsoft regelmäßig Vorschauversionen mit neuen Features für Windows 11 24H2 frei.

Über das vergangene Osterwochenende haben die Entwickler mit Build-Version 26120.3872 vier Funktionen eingeführt. Zwei davon sollen das Leseerlebnis verbessern - vor allem, wenn ihr gerade eine Fremdsprache lernt.

Einen objektiv eindeutigen Haken hat die Vorschau allerdings: PCs mit AMD- und Intel-Prozessoren müssen sich gedulden, denn die neuen Features gibt es zunächst nur für »Copilot+«-Rechner mit Snapdragon-Prozessor. Immerhin sollen die Funktionen demnächst nachgereicht werden.

»Reading Coach«: Personalisierte Leseunterstützung zum Lernen von Sprachen

Gemeint ist der »Reading Coach«, der in die »Click to Do«-Funktion von Windows 11 integriert wird. Click to Do nutzt künstliche Intelligenz, um kontextsensitive Aktionen vorzuschlagen. Mit der neuen Reading Coach-Erweiterung könnt ihr eure Lesefähigkeit und Aussprache verbessern.

Die Funktion lässt sich einfach nutzen: Text markieren, der von Click to Do erkannt wird, dann die Option »Practice in Reading Coach« auswählen. Nach dem Vorlesen gibt Reading Coach Feedback und zeigt Verbesserungsmöglichkeiten auf.

Reading Coach bietet personalisierte Übungen basierend auf Wörtern, die ein Nutzer falsch ausgesprochen hat. Damit will Microsoft eine wertungsfreie Lernumgebung für euch schaffen, in der ihr in ihrem eigenen Tempo üben könnt.

Die Funktion ist nicht vollkommen neu – Microsoft hat Reading Coach bereits in verschiedenen Microsoft 365-Anwendungen integriert, darunter Word und OneNote für Web. Die Integration in Windows 11 macht die Funktion indes systemweit verfügbar und verspricht eine leichtere Zugänglichkeit.

»Immersive Reader«: Ablenkungsfreies Lesen mit Anpassungsoptionen

Der »Immersive Reader« soll hingegen helfen, Ablenkungen beim Lesen zu minimieren. Wie beim Reading Coach greift ihr über das Click-to-Do-Menü auf das Feature zu und könnt so das Erscheinungsbild des Textes anpassen, etwa über Schriftart, Größe, Abstand oder Hintergrundthema.

Zudem kann der Immersive Reader Text vorlesen, Silbentrennungen anzeigen und Verben, Substantive und Adjektive hervorheben.

Eine besonders hilfreiche Funktion für die visuellen Lerner unter euch ist die Bildwörterbuch-Option, die unbekannte Wörter mit Bildern veranschaulicht, um das Verständnis zu erleichtern.

Ursprünglich wurde die Funktion entwickelt, um Leser mit Dyslexie und Dysgraphie zu unterstützen und ist bereits seit einiger Zeit im Edge-Browser verfügbar. Hier findet ihr den Immersive Reader über das Buchsymbol in der Adressleiste. Netter Nebeneffekt: Werbeanzeigen werden in dieser Ansicht nicht ausgespielt.

So sieht das Kontextmenü für den Immersive Reader und Reading Coach aus.

Der Rest vom Fest

