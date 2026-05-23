Mit The Boys ist es jetzt aus und vorbei, aber 6 brennende Fragen bleiben immer noch unbeantwortet

Lebt Stormfront noch? Und was ist mit Soldier Boy? Bildquelle: Amazon MGM Studios

Längst nicht jede Serie klärt am Ende alle offenen Fragen auf zufriedenstellende Weise. So gibt es auch nach der finalen Folge von The Boys noch einige Dinge, die uns durch den Kopf gehen.

Falls ihr das große Finale von The Boys auf Amazon Prime Video noch nicht geschaut habt, tut es jetzt schnell und kehrt dann zurück. Aber in jedem Fall gilt: Oi! Jetzt folgen mögliche Spoiler!

6 Fragen, die noch offen sind

In einem vorherigen Artikel haben wir bereits aufgelistet, welche Schicksale die Figuren im Finale ereilt haben. Jetzt geht es aber um die Figuren, die plötzlich verschollen sind, keinen richtigen Abschluss bekommen haben oder deren Ende noch weitere Fragen aufgeworfen hat.

#1 – Was passiert mit Soldier Boy?

Kurz vor dem Finale wurde Soldier Boy (Jensen Ackles) von seinem Sohn Homelander (Antony Starr) wieder auf Eis gelegt, weil er überhaupt kein Interesse an der Messias-Agenda seines Sprösslings hatte. Im Finale taucht er nicht mehr auf und nachdem Homelander jetzt tot ist: Wer taut Soldier Boy wieder auf? Und weiß überhaupt jemand, dass er wieder eingefroren wurde?

Wir wissen bereits, dass wir Soldier Boy 2027 im nächsten Spin-off Vought Rising wiedersehen. Doch das spielt in den 1950er-Jahren und beleuchtet die Anfänge des Supe-Unternehmens Vought. Es wäre aber natürlich denkbar, dass die Serie zwischen der Vergangenheit und der Gegenwart hin und her springt. Dann würden wir zumindest erfahren, ob Soldier Boy irgendwann noch einmal die Chance bekommt, komplett eisfrei zu leben.

11:41 Falls ihr noch traurig seid: Ein paar Outtakes für euch!

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#2 – Lebt Stormfront noch?

In Staffel 5 von The Boys wird immer wieder auf Clara Vought angespielt. Die Supe stirbt in der dritten Season, doch Fans fragen sich mittlerweile, ob sie vielleicht überlebt hat. Denn einige vermuten, dass sie die Mutter von Homelander sein könnte. Damit würde das Universum vermutlich laut Bingo schreien, weil es dann auch noch Inzest auf seine Karte schreiben könnte.

Stormfront (Aya Cash) ist ebenfalls ein Teil von Vought Rising. Demnach könnten wir dort endlich mehr erfahren. Falls sie wirklich noch leben sollte, könnte sie Soldier Boy in der Gegenwart finden und auftauen? Abwarten.

#3 – Vought vs. US-Regierung?

Stan Edgar (Giancarlo Esposito) verkündet, dass er wieder CEO von Vought wird und der neue/alte Präsident Bob Singer (Jim Beaver) haucht dem Federal Bureau of Superhuman Affairs neues Leben ein. Ja, der Kampf »Menschen gegen Supes« scheint gerade erst begonnen zu haben.

Jedenfalls hat Hughie Butcher (Karl Urban) davon abgehalten, den Supe-Virus freizulassen und es gibt nach wie vor Menschen mit übernatürlichen Fähigkeiten. Da Homelander am Ende ziemlich deutlich und vor laufender Kamera gezeigt hat, dass er nicht der Held ist, für den ihn alle hielten, werden Supes vielleicht in Zukunft mit stärkeren Konsequenzen rechnen müssen.

#4 – Hat Ryan wirklich keine Kräfte mehr?

In der finalen Schlacht gegen Homelander nimmt Kimiko (Karen Fukuhara) nicht nur ihm, sondern auch Butcher und Ryan ihre übernatürlichen Fähigkeiten. Anders als die meisten Supes wurde Ryan (Cameron Crovetti) aber mit Superkräften geboren und hat sie nicht erst später durch eine Injektion mit Compound V bekommen.

Müssten für ihn – nach dem typischen Superhelden-Einmaleins – nicht dadurch andere Regeln gelten?

2:32 The Boys: Im neuen Trailer zum Serienfinale steht Homelander kurz vor seinem finsteren Triumph

#5 – War’s das für die Figuren aus Gen V?

In Staffel 2 der Tochter-Serie wurde noch groß angekündigt, dass Marie (Jaz Sinclair) es mit Homelander aufnehmen kann und am Ende lösten sich die Möglichkeiten wie eine Luftblase vor unserer Nase auf. Letztendlich tragen Marie und ihre Freunde nichts zur Handlung bei, im Gegenteil: Nicht einmal die Hälfte der Gruppe taucht überhaupt auf.

Kurz vor dem Finale wurde dem Spin-off der Stecker gezogen und jetzt stellt sich natürlich die Frage: Ist es das letzte Mal, dass wir die Supes gesehen haben? Eric Kripke gab in einem Interview preis, dass er eigentlich noch größere Pläne für die Figuren hatte, mit der Absetzung der Serie liegen die aber wohl erst einmal auf Eis.

#6 – Wird das Kind von Hughie und Starlight noch eine Rolle spielen?

In den letzten Minuten von The Boys erfahren wir, dass Starlight (Erin Moriarty) schwanger ist und das Kind nach Hughies Ex-Freundin Robin (Jess Salgueiro) aus Staffel 1 benannt werden soll. Ja, schon eine komische Namenswahl für sein Erstgeborenes – vor allem, wenn man stattdessen seinen eigenen Vater (Simon Pegg) oder einen seiner engsten Freunde (Frenchie gespielt von Tomer Capone) ehren könnte. Aber gut.

Da Annie ihre Superkräfte noch besitzt, besteht eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass das Kind ebenfalls übernatürlich ist – siehe Ryans menschliche Mutter Becca (Shantel VanSanten) und sein Erzeuger Homelander. Demnach öffnet wohl auch ein Nachkomme der Hauptfiguren eine Tür zu einem möglichen Spin-off oder zukünftigen Cameos.

Das sind unsere offenen Fragen. Habt ihr vielleicht noch etwas, das euch brennend interessiert? Oder was ihr nicht ganz verstanden habt? Lasst uns in den Kommentaren darüber diskutieren!

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