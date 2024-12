Neues Windows-Update tauscht bald ein kleines Icon aus – der Community reicht das schon jetzt für Vorfreude

Microsoft plant, die Anzeige der Batterie in Windows 11 zu verändern. (Bildquelle: Adobe Stock/charnsitr)

Das große Windows 24H2-Update wird seit einiger Zeit ausgerollt. Daneben veröffentlicht Microsoft in regelmäßigen Abständen Entwicklungsversionen, die oft Einblicke in neue Features bieten.

In dem neuesten Windows 11-Update für den Developer-Channel testet Microsoft eine überarbeitete Batterieanzeige.

Im Detail:

Die Batterieanzeige bekommt mehr Platz auf der Taskleiste.

Statt auf Schwarz-Weiß setzt Microsoft auf Farbe, um verschiedene Informationen anzuzeigen.

Die zusätzlichen Pixel der Batterieanzeige auf der Taskleiste erlauben es Windows, den Stand der Batterie genauer anzuzeigen. Zusätzliche Informationen werden durch Farbe dargestellt.

Weiß : Zeigt den Stand der Batterie wie bisher an.

: Zeigt den Stand der Batterie wie bisher an. Grün : Der PC wird aufgeladen.

: Der PC wird aufgeladen. Orange: Der Stromsparmodus ist aktiviert.

Gut zu wissen: Bisher zeigt Windows mit Icons, ob die Batterie geladen wird oder der Stromsparmodus aktiviert ist.

Das Blitz-Symbol beim Laden bleibt auch in der neuen Version erhalten. Das Blatt-Symbol des Stromsparmodus wird bisher aber nicht angezeigt. Möglich ist es also, dass es in der finalen Version nicht mehr angezeigt werden wird.

So reagiert die Community

Seit der Veröffentlichung von Windows 11 im Jahr 2021 wurde die Anzeige der Batterie auf der Taskleiste regelmäßig kritisiert. Vor allem der Mangel an Informationen sowie die Überlagerung der Batterieanzeige mit weiteren Icons wurde wiederholt kritisiert.

Die ersten Reaktionen der Community sind zum großen Teil positiv. So spricht Taras Buria auf X davon, dass Windows »endlich einen richtigen Anzeiger für die Batterie bekommt«.

Auch das Entfernen der großen Icons zur Anzeige des Stromsparmodus und Ladens wird positiv hervorgehoben.

Einigen Nutzern gehen die Änderungen aber nicht weit genug. So wird bemängelt, dass Windows Detailinformationen nur preisgibt, wenn der Mauszeiger über das Icon bewegt wird.

Nun seid ihr gefragt. Was haltet ihr von der Batterieanzeige in Windows? Verbessert das Update die Funktion oder wünscht ihr euch etwas ganz anderes? Schreibt uns dazu gerne einen Kommentar.