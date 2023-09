Windows 11: Wer viele Fotos speichert, darf sich bald über eine besonders hilfreiche neue Funktion freuen

Im Bild: Das altvertraute Logo von Windows 11. (Bild-Quelle: Windows)

Aktuell meint es Microsoft wirklich gut mit neuen Funktionen, die man für Windows 11 testet. Und das, obwohl das anstehende große Update 23H2 noch gar nicht da ist. Die beiden neuesten Zugänge auf Microsofts öffentlicher Test-Umgebung: Zwei Features für Fotos, die wir so bereits aus Google-Apps kennen.

Windows 11: Bessere Foto-Suche und Texterkennung in Screenshots

Was ist passiert: Microsoft hat ein neues Update auf den Kanälen Canary und Dev veröffentlicht, wie etwa 9to5Google berichtet. Dabei handelt es sich um besonders frühe Testumgebungen, in denen Windows Insider die Beta-Features testen können. Das Update trägt die Build-Nummer 2023.11090.13001.0.

Teil dieses Updates sind auch die beiden neuen Funktionen. Erstere ist eine neue Form der Suche in Windows hauseigener Fotos-App. Bei der zweiten handelt es sich um ein Upgrade für das Snipping Tool.

Windows 11: Kontextsuche für die Fotos-App

Wer ohne Drittanbieter-Software eine größere Menge Fotos organisieren möchte, nutzt dafür am besten Windows Hauslösung: die Windows-Fotoanzeige.

In dieser lassen sich alle vom System erkannten Bilder auch in einer Übersicht darstellen, unabhängig vom tatsächlichen Speicherort. Und selbstverständlich gibt es auch eine Suchfunktion.

Bisher war diese Suche auf die Metadaten des Bildes beschränkt. Der Bildinhalt selbst wurde nicht in die Suche miteinbezogen. Das hat sich mit dem neuesten Update geändert - zumindest für Bilder, die in der Microsoft-Cloud OneDrive gespeichert wurden.

Sucht man also etwa nach dem Begriff Strand , werden nicht mehr nur Bilder angezeigt, die Strand im Titel stehen haben, sondern auch Bilder, bei denen ein Strand als Bildinhalt erkannt wurde.

Im Beispiel wurde nach Himmel gesucht - und es tauchen Bilder mit Himmeln auf.

Windows 11: Texterkennung im Snipping Tool

Ein besonders nützliches Werkzeug ist das vorinstallierte Snipping Tool von Windows 11. Mit diesem lassen sich schnell und unkompliziert Screenshots von ganze Bildschirmen oder Teilinhalten erstellen und abspeichern.

Mit dem Beta-Update bekommt das Snipping Tool ein Feature, für das bisher vor allem Google Lens bekannt ist.

Wird in dem Screenshot ein Text erkannt, wird dieser gesondert markiert. Er kann dann beispielsweise ausgewählt und kopiert werden. Besonders interessant: Der Text lässt sich mit einem Tastendruck auch aus dem Bild herauslöschen. Gerade bei Screenshots mit sensiblen Inhalten dürfte das hilfreich sein.

Das Snipping Tool erkennt Text, der sich dann kopieren oder löschen lässt.

Kann man die neuen Funktionen schon ausprobieren?

Aktuell stehen die beiden Features lediglich Windows Insidern offen, jene die Beta-Kanäle Canary oder Dev verwenden.

Alle anderen müssen sich noch ein wenig gedulden, während die Funktionen ihren Weg über die Kanäle Beta und Pre-Release in die reguläre Arbeitsumgebung finden.

Wann genau es so weit sein wird, lässt sich aktuell noch nicht sagen.

Was meint ihr? Sind das sinnvolle Erweiterungen für die beiden Standard-Apps von Windows 11? Könnt ihr euch vorstellen, eines oder beide der neuen Features in eurem Alltag zu nutzen? Oder gehen die Updates an eurer Lebensrealität vorbei? Welche Foto-Funktionen wünscht ihr euch für Windows noch? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!