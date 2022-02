Auch wenn Windows 12 schon in Arbeit sein soll arbeitet Microsoft nach wie vor fleißig weiter an Windows 11. Neben Änderungen am Aussehen und der Funktionalität möchte das Unternehmen jetzt auch die Installationsbedingungen für Windows 11 Pro verschärfen.

Die Änderungen sind bereits in den Patch-Notes der aktuellen Insider-Preview-Version zu finden, in der Live-Version werdet ihr sie wahrscheinlich erst mit dem großen Funktionsupdate im Herbst sehen.

Bisher konntet ihr Windows 11 Pro auch im Offline-Modus installieren. Ihr braucht also weder Internetverbindung noch Microsoft-Account, um das Betriebssystem zu installieren. Das wird sich laut Patch-Notes schon bald ändern. Demnach braucht die “Windows 11 Pro-Edition nun Internet-Konnektivität, während der Ersteinrichtung des Gerätes, wenn Sie es für persönliche Zwecke nutzen möchten. MSA [Microsoft Account, anm.d. Red.] wird ebenfalls für die Installation benötigt."

Damit folgt die Windows 11 Pro-Version der Home-Version. Denn diese konntet ihr von Anfang an nur mit Internetverbindung und Microsoft-Account installieren. Nach der Installation besteht auch die Möglichkeit, ein Offline-Konto für Windows 11 zu nutzen. Inwiefern Microsoft mit Windows 11 sonst noch aufdringlicher wird, erfahrt ihr im folgenden Artikel:

Der Zwang zu einem Microsoft-Konto bei der Installation ist nicht die einzige Änderung der neuen Insider-Preview-Version. Unter anderem bekommt der gute, alte Taskmanager ein neues Gewand samt Dark-Mode, neu angeordneter Menüleiste und neuer Funktionalität.

Außerdem könnt ihr bald Ordner im Start-Menü erstellen und anpinnen, neue Touch-Gesten verwenden und Windows 11 bekommt eine Verbesserung der Snap-Funktion. Damit zieht ihr ein Fenster an den oberen Rand des Bildschirms, wo euch dann die Layout-Optionen angezeigt werden. Das Fenster fügt sich dann automatisch in das gewählte Layout ein.

Internetverbindung und Microsoft-Account scheint keine große Hürde für euch zu sein

Trotz des Online- und Microsoft-Account-Zwangs bei der Installation nutzen bereits knapp 30 Prozent von euch Windows 11. Das geht aus unsrer Gamestar-Umfrage zu eurem Betriebssystem hervor. Allerdings können wir hier nicht sehen, ob ihr Windows 11 Home oder Pro installiert habt.

Da die Home-Version für die allermeisten Nutzer vollkommen ausreichend sein sollte, gehen wir davon aus, dass der Großteil von euch diese meint. Habt ihr doch die Pro-Version installiert? Lasst uns gerne wissen, warum. Der Großteil von euch nutzt aber noch Windows 10 mit 65 Prozent. Auf Platz drei befindet sich Linux mit 2,9 Prozent.

Können euch die kommenden Änderungen von Windows 11 überzeugen oder bleibt ihr vorerst lieber bei Windows 10? Falls ihr die Pro-Version nutzt: Wie steht ihr zum künftigen Zwang zu einer Internetverbindung bei der Installation? Lasst es uns gerne wissen.