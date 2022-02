Windows 11: Taskmanager erhält großes Update - das ändert sich

Windows 11 hat noch einige Baustellen, sowohl bei der Funktionalität als auch beim Design. Microsoft bringt allerdings immer wieder neue Updates heraus, die sich einzelnen Bereichen des Betriebssystems annehmen. So soll im Herbst 2022 bereits das erste große Funktionsupdate kommen.

Derweil gibt es aber auch viele kleinere Änderungen, die nach und nach ausgerollt werden. Windows Insider dürfen diese in der Regel als erstes testen. Eine solche Verbesserung ist das Update des guten alten Taskmanagers. Hier hat Microsoft das Design überarbeitet und sogar eine ganz neue Funktion hinzugefügt. Das neue Design sieht folgendermaßen aus:

Hier seht ihr die beiden größten Änderungen auch sehr gut: Das Menü für die einzelnen Bereiche ist von der Horizontalen am oberen Rand in die Vertikale am linken Rand gewandert. Neu sind in diesem Zusammenhang auch die Icons. Die Reiter selbst sind allerdings die gleichen und der Inhalt bleibt auch beim Alten.

Wenn ihr auf das Hamburger-Menü oben links klickt, fährt die Beschriftung für die Reiter aus. Unübersehbar ist die zweite große Änderung: der Dark Mode. Dieser schaltet sich automatisch ein, wenn ihr euer Windows 11 im Dark-Mode betreibt.

Windows 11 wird effizienter

Mit dem neuen Design bekommt der Taskmanager auch eine neue Funktion spendiert. Dabei handelt es sich um den sogenannten Effizienzmodus. Das ist eine weiterentwickelte Version des Eco-Modus, den es schon in einer früheren Version des Taskmanagers gab.

Laut Microsoft ist das Feature dafür da, um Programme, die viel Energieverbrauchen zu drosseln. Wenn ihr ein Programm in den Effizienzmodus versetzt, verteilt Windows 11 die Ressourcen auf andere Programme, um die Energie besser nutzen zu können.

Um den Modus zu aktivieren, klickt ihr einfach mit der rechten Maustaste auf das entsprechende Programm und wählt den Effizienzmodus aus. Bei einigen Programmen ist diese Option allerdings ausgegraut. Das macht Windows 11 bei Windows-Prozessen, da der Modus hier die Performance des Betriebssystems drosseln würde. Ob der Effizienzmodus aktiv ist, erkennt ihr an einem kleinen grünen Symbol mit zwei Blättern. Das sieht so aus:

Darüber seht ihr ein kleines Pause-Zeichen. Daran erkennt ihr, dass dieses Programm momentan suspendiert, also quasi angehalten ist. Wie nützlich oder sinnvoll der Effizienzmodus ist, lässt sich erst nach einem Praxistest beurteilen.

Wann kommt das Update? Momentan haben nur Windows-Insider, also eine Art Gruppe an Beta-Testern Zugriff auf den neuen Taskmanager. Und auch in dieser Gruppe wird das Feature noch nach und nach ausgerollt. Bekommt der Taskmanager gutes Feedback von den Windows-Insidern, sollte er es innerhalb der nächsten Monate in die Live-Version von Windows 11 schaffen. Wenn ihr euch diese noch besorgen möchtet, erfahrt ihr in unserem Guide, wie ihr Windows 11 bekommt.

Habt ihr Windows 11 schon heruntergeladen oder wartet ihr noch? Was haltet ihr vom neuen Design und dem Effizienzmodus? Sinnvolle Änderungen oder verschwendete Entwicklungszeit? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen.