Gescheitertes Experiment: Microsoft entfernt Teams-Integration aus Windows 11

Das war's mit der Teams-Integration in Windows 11.

Die Taskleiste von Windows 11 war seit Release für viele Nutzer ein rotes Tuch. Einer der vielen Kritikpunkte: Die in der Leiste angepinnten Programme, die sich nicht einfach per Rechtsklick entfernen ließen. Zumindest eine dieser Softwares findet nun nach nicht einmal zwei Jahren ihr Ende.

Die Rede ist von Chat, Microsofts vorinstallierter Teams-Integration. Die kostenlose Kommunikations-Software für Windows wurde jetzt eingestellt.

Stattdessen soll das Programm durch Microsoft Teams - Free abgelöst werden. Die neue App wird ebenfalls automatisch für Windows 11 installiert und befindet sich wie auch schon Chat angepinnt in der Taskleiste. Ihr könnt sie aber künftig wie jedes andere Programm über das Rechtsklick-Menü lösen.

Abgelöst: Microsoft Chat verschwindet aus der Taskleiste.

Das Ende der Software kommt für uns einigermaßen unerwartet. Denn Microsoft hat die App nicht langsam sterben lassen, sondern bis vor kurzem noch fleißig mit neuen Features ausgestattet.

Beispiele aus den letzten Monaten wären etwa die Einführung von Communitys oder verbesserte Videoanrufe.

Zu vermuten ist daher, dass es sich zumindest im ersten Schritt vor allem um ein Re-Branding handelt. Das neue Teams - Free wird zu Beginn einfach die Chat-Software in neuem Gewand sein, so unsere Vermutung.

Aus für Chat: Microsoft nennt keine Gründe

Warum Chat jetzt von Microsoft eingestellt wurde? Auf Anfragen, etwa von The Verge, hat das Unternehmen bisher nicht geantwortet.

Ein Grund dürfte aber auf jeden Fall sein, dass die Software bei Kunden für Verwirrung gesorgt hat. Denn mit Teams und Chat hatte man bei Microsoft gleich zwei Office-Kommunikationstools, die irgendwie verzahnt, aber doch nicht identisch waren. So konnte man über Chat zwar Teams-Kontakte anrufen, aber nur als Privatkunde.

Bleibt zu hoffen, dass Microsoft solchen Problemen bei der weiteren Entwicklung von Teams - Free vorbeugt.

Chat und Teams: Microsoft-Softwares werden weniger aufdringlich

Mit der Ablösung von Chat durch Teams - Free ist das schon der zweite Schritt in recht kurzer Zeit, mit dem Microsoft seine Teams-Software weniger aufdringlich machen möchte. Erst im April hatte man verkündet, dass Office-Kunden künftig nicht mehr zur Installation von Teams gezwungen werden.

Auch scheint man sich bei dem Unternehmen aus Redmond derzeit vermehrt von Altlasten zu trennen. Vor wenigen Tagen bestätigte Microsoft, dass auch Sprachassistenz Cortana eingestellt wurde:

Mehr zum Thema Windows 10 und 11: Microsoft bestätigt aus für Cortana von Alana Friedrichs

Was meint ihr? Begrüßt ihr das Ende von Microsoft Chat und die damit verbundene Gängelung in der Taskleiste? Oder habt ihr die Software vielleicht ganz gerne genutzt und hofft jetzt, dass Teams - Free ein adäquater Ersatz wird? Was sind eurer Meinung nach die Gründe für das Aus der App? Schreibt es uns wie immer in die Kommentare!