6 Stunden schwarzer Bildschirm nach Windows-Update: So verhindert ihr, was diesem Nutzer widerfahren ist

Windows 11 hat ein neues Update für euch parat. Ihr installiert es, startet den Rechner wie vom Betriebssystem gefordert neu und - sitzt vor einem schwarzen Bildschirm. Auch nach längerem Warten tut sich nichts. Wie solltet ihr jetzt reagieren?

Eine denkbar schlechte Lösung wäre es, so zu handeln wie Reddit-Nutzer u/Crazy-Introduction-2. Dem ist genau dieses Szenario widerfahren. Laut eigener Aussage wartete er ganze sechs Stunden darauf, dass sich das Problem von selbst löst.

Als das nicht passierte, wandte er sich mit einem Beitrag an die Reddit-Community und fragte: Ist das normal?

Die Antwort lautet natürlich: Nein, das ist nicht normal. Wenn der Bildschirm nach einem Update für mehrere Stunden schwarz bleibt, ist bei der Aktualisierung irgendetwas schiefgegangen. Aber was sollte man in dem Fall tun?

Glücklicherweise waren die anderen Community-Mitglieder sogleich mit hilfreichen Tipps zur Stelle.

Erster Schritt bei einem solchen Problem sollte immer ein forcierter Neustart des Rechners sein, wie etwa u/MiserablePiano5211 und u/TroubledMang vorschlagen:

If it's been going on for that long force reboot it

No regular update takes 6+ hours lol. You are just going to have to reset, and hope for the best.