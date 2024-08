Windows 11: Mit einem großen Update möchte Microsoft einen eher ungeliebten Bereich des Startmenüs aufwerten -- und so sieht das aus

Bald wird Windows 11 zwei neue Layouts im Startmenü bieten, die die Übersicht verbessern sollen. (Bildquelle: Adobe Stock/wachiwit)

Microsoft hat vor einigen Tagen eine neue Betaversion von Windows 11 für Tester veröffentlicht. Neben der vereinfachten Darstellung von Datum und Zeit auf der Taskleiste gibt es auch Fortschritte bei einer Funktion, die Microsoft im Blog gar nicht erwähnt.

Im Detail:

Dies Alle -Rubrik des Windows 11-Startmenüs bekommt neue Layouts.

-Rubrik des Windows 11-Startmenüs bekommt neue Layouts. Sowohl Raster als auch Kategorie sind auswählbar.

als auch sind auswählbar. Die Funktionalität von Kategorien ist aber momentan noch eingeschränkt.

Wählt man unter »Alle« die Option Kategorie aus, werden die installierten Apps automatisch in Gruppen sortiert.

Die neue Kategorie »Ansicht« des Startmenüs

So wandert die Xbox-App in die Gruppe Entertainment und Notepad in die Gruppe Produktivität. Apps, die Microsoft nicht zuordnen kann, landen in einer Auffanggruppe, die Microsoft auf Englisch »Other«, also andere , nennt.

Momentan gibt es die Kategorien nur auf Englisch, auch wenn eine deutsche Beta von Windows 11 installiert ist.

So wird die Gruppenzugehörigkeit bestimmt: Microsoft benutzt eine Liste, um Apps zu gruppieren. Während der Testphase sind in ihr größtenteils Microsoft Apps aufgeführt. Solltet ihr viele individuelle Apps installiert haben, wandern diese zum großen Teil in die Auffanggruppe »Other«.

Windows 11 stellt bis zu vier Icons von Apps in der Gruppe dar. Allerdings kann jedes Icon ebenfalls aus einer Gruppe von vier Icons bestehen. Um alle Apps einer Gruppe zu sehen, ist es notwendig diese auszuwählen.

Das funktioniert in der neuesten Beta bislang aber nicht. Unklar ist auch noch, ob Apps auch dynamische Informationen, wie die Anzahl ungelesener Nachrichten anzeigen werden.

Ob man Apps in andere Gruppen verschieben kann, ist bis jetzt ebenfalls nicht klar.

Die neue Rasteransicht des Startmenüs.

Raster kann mehrere Apps nebeneinander anzeigen. Microsoft sortiert diese nach Buchstaben und Zeichen, sodass alle Apps, die mit einem bestimmten Buchstaben anfangen, nebeneinander angezeigt werden.

Dies reduziert das Scrollen in diesem Bereich des Startmenüs sehr.

Fazit zu den neuen Layouts im Startmenü

Sowohl mit Raster als auch mit Kategorien versucht Microsoft die Standardansicht, wenn man »Alle« auswählt, aufzuwerten.

Ein Hauptkritikpunkt der jetzigen Darstellung ist, dass alle installierten Apps als Liste mit viel freier Fläche dargestellt werden. Hier scrollt man also lange, um bestimmte Apps zu erreichen.

Microsoft versucht mit beiden neuen Layouts diesen Kritikpunkt zu entschärfen.

Was haltet ihr von den beiden neuen Layouts? Nutzt ihr den Punkt »Alle« im Startmenü überhaupt? Schreibt uns dazu gerne einen Kommentar.