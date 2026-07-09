Gut, aber nicht mehr so gut wie 2013: Assassin's Creed Black Flag Resynced im Wertungsspiegel

Edward genießt die Aussicht auf gute Wertungen.

Assassin's Creed Black Flag setzt nach 13 Jahren erneut die Segel. Denn mit Black Flag Resynced verpasst Ubisoft dem bis heute von Fans wohl am meisten geschätzten Serienteil ein vollumfängliches Remake. Die Neufassung hebt Edward Kenways Piratenabenteuer nicht nur auf ein zeitgemäßes grafisches Niveau, sondern hat auch frische Quests und Story-Inhalte sowie ein neues Schleichsystem an Bord.

Pünktlich zum Release am 09. Juli sind jetzt die ersten Rezensionen zu Resynced da - und die zeichnen ein durchweg ordentliches Bild von der Neuauflage. Beim Review-Aggregator Metacritic stehen sowohl die PC- als auch die PS5-Fassung bei einem überwiegend wohlwollenden Score von 84 Punkten.

In unserem GameStar-Test kommen wir zu einem ähnlichen Ergebnis; Tester Jesko vergibt 85 von 100 Punkten.

Er kommt zu dem Schluss: Das Black-Flag-Remake ist zwar schon richtig gut, es hätte aber noch so viel besser sein können. Vor allem das Grafik-Upgrade, die neuen Quests und eine Entschlackung der Sammelaufgaben stehen dem Piratenabenteuer gut zu Gesicht. Vor allem die Kämpfe an Land und das Schleichen sind allerdings viel zu leicht geraten; herausfordern kann Black Flag Resynced selbst auf höheren Schwierigkeitsgraden selten.

Aber wer will im Karibik-Urlaub schon ständig gefordert werden ... Mit einem Cocktail am Strand lebt es sich ja auch ganz gut.

1:02:27 Ein fast perfektes Remake, aber... | Assassin’s Creed Black Flag Resynced im Review-Talk

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Das sagt die Presse zu Black Flag Resynced

Damit ihr euch nicht nur auf unsere (wissenschaftlich geprüfte, zu 100 Prozent korrekte) Kritik verlassen müsst, haben wir euch in der nachfolgenden Übersicht ein paar der aussagekräftigsten internationalen Rezensionen zum Remake von Assassin's Creed 4 zusammengestellt:

Assassin's Creed Black Flag Resynced im Wertungsspiegel GameStar (85/100) Assassin's Creed Black Flag Resynced glänzt mit zeitgemäßer Grafik und neuen Story-Inhalten, patzt aber bei der Balance der Landgänge und lässt einige Chancen zur Modernisierung ungenutzt. - Jesko Buchs (Zum Test)

﻿ GamePro (88/100) »Resynced ist ein würdiges AC Black Flag Remake, das auch für Fans des Originals ordentlich was zu bieten hat.« - Annika Bavendiek (Zum Test) IGN (90/100) Assassin’s Creed Black Flag Resynced ist mehr als nur eine aufpolierte Version des alten Spiels, an das ihr euch erinnert – es bringt einen der ohnehin schon besten Titel der Reihe auf den neuesten Stand. - Jarrett Green (Zum Test) PCGamesN (90/100) Black Flag Resynced ist definitiv einen erneuten Durchgang wert für alle, die das Original bereits bis ins kleinste Detail ausgereizt haben, und ein absolutes Geschenk für alle, die noch nie von Edward Kenway gehört haben. Schnappt euch eure Schwerter, deckt euch mit Grog ein und sucht euch die zwielichtigste Crew, die ihr finden könnt: Es gibt Beute zu plündern. - Paul Kelly (Zum Test) PC Games (85/100) Ein würdiges Remake für eines der am besten bewerteten Spiele der Reihe. Es integriert die neuen Inhalte organisch, verändert aber nicht jeden Aspekt zum Besseren. - Annika Menzel (Zum Test) Insider Gaming (80/100) Assassin’s Creed Black Flag Resynced modernisiert eines der großartigsten Abenteuer von Ubisoft auf originalgetreue Weise – mit verfeinerten Kampfmechaniken, atemberaubender Grafik und willkommenen Verbesserungen hinsichtlich des Spielkomforts. Auch wenn die Änderungen an der Handlung das Spielerlebnis nicht immer bereichern, ist es dennoch die ultimative Möglichkeit, die Karibik zu erleben. - Charlie Champion (Zum Test) PC Gamer (75/100) Assassin’s Creed Black Flag Resynced ist ein gut gemachtes, aber überflüssiges Remake, das mehr verliert, als gewinnt. - Morgan Park (Zum Test) Game Informer (83/100)

Für mich liegt ein Großteil der Freude und Spannung bei einem Assassin’s Creed darin, eine neue Epoche zu erkunden und den Konflikt der Serie aus der Perspektive dieser Zeit und dieses Ortes neu zu entdecken. Bei dieser Rückkehr an einen vertrauten Schauplatz fehlt das zwar, aber für neuere Spieler, die das Spiel vor über einem Jahrzehnt noch nicht erlebt haben, dürfte es dennoch seinen Reiz haben. Doch auch ohne dieses Gefühl der Neuheit ist Black Flag Resynced eine beeindruckende Überarbeitung, die hohe Maßstäbe dafür setzt, wie man zu einem älteren Actionspiel zurückkehren und es wieder relevant machen kann. Ich würde zwar lieber zu neuen Horizonten segeln, freue mich aber auch, eine Reise wiederzuentdecken, die mich daran erinnert, warum ich mich ursprünglich für die Reihe begeistert habe. - Matt Miller (Zum Test) GIGA (89/100) Assassin’s Creed Black Flag: Resynced modernisiert einen Klassiker der Reihe, ohne dabei die unvergleichliche Piratenatmosphäre zu verlieren. Diemit Abstand beste Version eines ohnehin schon fantastischen Spiels. - Christopher Bahner (Zum Test)

Konsolenspieler durften bereits um 00:00 Uhr den Anker lichten und auf große Fahrt gehen, am PC müsst ihr euch noch bis 16:00 Uhr gedulden, bis Black Flag Resynced freigeschaltet wird. Mehr Infos zum Piratenabenteuer und seinen Features findet ihr in der obigen Linkbox.

Jetzt seid ihr gefragt: Werdet ihr euch Black Flag (erneut) zulegen? Habt ihr das Spiel vor 13 Jahren bereits gespielt oder könnt ihr mit Captain Edward Kenway bisher noch gar nichts anfangen? Schreibt es uns in die Kommentare!