Drei Monate Plus im ersten Jahr sparen!

Drei Monate Plus im ersten Jahr sparen!

Gut, aber nicht mehr so gut wie 2013: Assassin's Creed Black Flag Resynced im Wertungsspiegel

Das Remake zum vierten Assassin's Creed startet heute in den Verkauf. Die ersten internationalen Kritiken zeigen: Ubisoft hat für viele Fans bis heute besten Serienteil würdig modernisiert.

Profilbild von Jesko Buchs

Jesko Buchs
09.07.2026 | 12:02 Uhr

Edward genießt die Aussicht auf gute Wertungen. Edward genießt die Aussicht auf gute Wertungen.

Assassin's Creed Black Flag setzt nach 13 Jahren erneut die Segel. Denn mit Black Flag Resynced verpasst Ubisoft dem bis heute von Fans wohl am meisten geschätzten Serienteil ein vollumfängliches Remake. Die Neufassung hebt Edward Kenways Piratenabenteuer nicht nur auf ein zeitgemäßes grafisches Niveau, sondern hat auch frische Quests und Story-Inhalte sowie ein neues Schleichsystem an Bord.

Pünktlich zum Release am 09. Juli sind jetzt die ersten Rezensionen zu Resynced da - und die zeichnen ein durchweg ordentliches Bild von der Neuauflage. Beim Review-Aggregator Metacritic stehen sowohl die PC- als auch die PS5-Fassung bei einem überwiegend wohlwollenden Score von 84 Punkten.

In unserem GameStar-Test kommen wir zu einem ähnlichen Ergebnis; Tester Jesko vergibt 85 von 100 Punkten.

Mehr zum Thema
AC Black Flag Resynced im Test: Das beste Assassin's Creed ist zurück, doch es hätte noch so viel besser sein können
von Jesko Buchs
AC Black Flag Resynced im Test: Das beste Assassins Creed ist zurück, doch es hätte noch so viel besser sein können

Er kommt zu dem Schluss: Das Black-Flag-Remake ist zwar schon richtig gut, es hätte aber noch so viel besser sein können. Vor allem das Grafik-Upgrade, die neuen Quests und eine Entschlackung der Sammelaufgaben stehen dem Piratenabenteuer gut zu Gesicht. Vor allem die Kämpfe an Land und das Schleichen sind allerdings viel zu leicht geraten; herausfordern kann Black Flag Resynced selbst auf höheren Schwierigkeitsgraden selten.

Aber wer will im Karibik-Urlaub schon ständig gefordert werden ... Mit einem Cocktail am Strand lebt es sich ja auch ganz gut.

Video starten 1:02:27 Ein fast perfektes Remake, aber... | Assassin’s Creed Black Flag Resynced im Review-Talk

Das sagt die Presse zu Black Flag Resynced

Damit ihr euch nicht nur auf unsere (wissenschaftlich geprüfte, zu 100 Prozent korrekte) Kritik verlassen müsst, haben wir euch in der nachfolgenden Übersicht ein paar der aussagekräftigsten internationalen Rezensionen zum Remake von Assassin's Creed 4 zusammengestellt:

Assassin's Creed Black Flag Resynced im Wertungsspiegel
GameStar (85/100)

Assassin's Creed Black Flag Resynced glänzt mit zeitgemäßer Grafik und neuen Story-Inhalten, patzt aber bei der Balance der Landgänge und lässt einige Chancen zur Modernisierung ungenutzt.

- Jesko Buchs (Zum Test)
﻿

GamePro (88/100)

»Resynced ist ein würdiges AC Black Flag Remake, das auch für Fans des Originals ordentlich was zu bieten hat.«

- Annika Bavendiek (Zum Test)

IGN (90/100)

Assassin’s Creed Black Flag Resynced ist mehr als nur eine aufpolierte Version des alten Spiels, an das ihr euch erinnert – es bringt einen der ohnehin schon besten Titel der Reihe auf den neuesten Stand.

- Jarrett Green (Zum Test)

PCGamesN (90/100)

Black Flag Resynced ist definitiv einen erneuten Durchgang wert für alle, die das Original bereits bis ins kleinste Detail ausgereizt haben, und ein absolutes Geschenk für alle, die noch nie von Edward Kenway gehört haben. Schnappt euch eure Schwerter, deckt euch mit Grog ein und sucht euch die zwielichtigste Crew, die ihr finden könnt: Es gibt Beute zu plündern.

- Paul Kelly (Zum Test)

PC Games (85/100)

Ein würdiges Remake für eines der am besten bewerteten Spiele der Reihe. Es integriert die neuen Inhalte organisch, verändert aber nicht jeden Aspekt zum Besseren.

- Annika Menzel (Zum Test)

Insider Gaming (80/100)

Assassin’s Creed Black Flag Resynced modernisiert eines der großartigsten Abenteuer von Ubisoft auf originalgetreue Weise – mit verfeinerten Kampfmechaniken, atemberaubender Grafik und willkommenen Verbesserungen hinsichtlich des Spielkomforts. Auch wenn die Änderungen an der Handlung das Spielerlebnis nicht immer bereichern, ist es dennoch die ultimative Möglichkeit, die Karibik zu erleben.

- Charlie Champion (Zum Test)

PC Gamer (75/100)

Assassin’s Creed Black Flag Resynced ist ein gut gemachtes, aber überflüssiges Remake, das mehr verliert, als gewinnt.

- Morgan Park (Zum Test)

Game Informer (83/100)

Für mich liegt ein Großteil der Freude und Spannung bei einem Assassin’s Creed darin, eine neue Epoche zu erkunden und den Konflikt der Serie aus der Perspektive dieser Zeit und dieses Ortes neu zu entdecken. Bei dieser Rückkehr an einen vertrauten Schauplatz fehlt das zwar, aber für neuere Spieler, die das Spiel vor über einem Jahrzehnt noch nicht erlebt haben, dürfte es dennoch seinen Reiz haben. Doch auch ohne dieses Gefühl der Neuheit ist Black Flag Resynced eine beeindruckende Überarbeitung, die hohe Maßstäbe dafür setzt, wie man zu einem älteren Actionspiel zurückkehren und es wieder relevant machen kann. Ich würde zwar lieber zu neuen Horizonten segeln, freue mich aber auch, eine Reise wiederzuentdecken, die mich daran erinnert, warum ich mich ursprünglich für die Reihe begeistert habe. 

- Matt Miller (Zum Test)

GIGA (89/100)

Assassin’s Creed Black Flag: Resynced modernisiert einen Klassiker der Reihe, ohne dabei die unvergleichliche Piratenatmosphäre zu verlieren. Diemit Abstand beste Version eines ohnehin schon fantastischen Spiels.

- Christopher Bahner (Zum Test)

Mehr zum Thema
Assassin's Creed: Black Flag Resynced - Ich hätte nie gedacht, dass ich ausgerechnet die Companion App vermisse
von Markus Schwerdtel
Assassins Creed: Black Flag Resynced - Ich hätte nie gedacht, dass ich ausgerechnet die Companion App vermisse
Eine der coolsten Neuerungen von Assassin's Creed: Black Flag Resynced kann ich euch schon vor Release verraten
von Dimitry Halley
Eine der coolsten Neuerungen von Assassins Creed: Black Flag Resynced kann ich euch schon vor Release verraten
Assassin's Creed Black Flag Resynced: Wann kommt unser Test? Termine für Reviews, Preloads und genaue Release-Uhrzeit
von Jesko Buchs
Assassins Creed Black Flag Resynced: Wann kommt unser Test? Termine für Reviews, Preloads und genaue Release-Uhrzeit

Konsolenspieler durften bereits um 00:00 Uhr den Anker lichten und auf große Fahrt gehen, am PC müsst ihr euch noch bis 16:00 Uhr gedulden, bis Black Flag Resynced freigeschaltet wird. Mehr Infos zum Piratenabenteuer und seinen Features findet ihr in der obigen Linkbox.

Jetzt seid ihr gefragt: Werdet ihr euch Black Flag (erneut) zulegen? Habt ihr das Spiel vor 13 Jahren bereits gespielt oder könnt ihr mit Captain Edward Kenway bisher noch gar nichts anfangen? Schreibt es uns in die Kommentare!

zu den Kommentaren (6)
Kommentare(7)
Kommentar-Regeln von GameStar
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Assassin's Creed: Black Flag Resynced

Assassin's Creed: Black Flag Resynced

Genre: Action

Release: 09.07.2026 (PS5, Xbox Series X/S)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor 3 Stunden

AC Black Flag Resynced im Test: Das beste Assassin's Creed ist zurück, doch es hätte noch so viel besser sein können

vor 3 Stunden

Gut, aber nicht mehr so gut wie 2013: Assassin's Creed Black Flag Resynced im Wertungsspiegel

vor 6 Stunden

Unser Test-Fazit zu Assassin's Creed Black Flag Resynced: Ein großartiges Remake mit einem Enterhaken

vor 20 Stunden

Ein fast perfektes Remake, aber... | Assassin’s Creed Black Flag Resynced im Review-Talk

vor einem Tag

Assassin's Creed: Black Flag Resynced - Wir zeigen euch die ersten 20 Minuten aus Edward Kenways aufgehübschtem Piratenabenteuer
mehr anzeigen
Aktuelle News
alle anzeigen
Der Steam Summer Sale endet heute: Für Kurzentschlossene hier noch mal alle unsere Empfehlungen

vor 30 Minuten

Der Steam Summer Sale endet heute: Für Kurzentschlossene hier noch mal alle unsere Empfehlungen
Gut, aber nicht mehr so gut wie 2013: Assassins Creed Black Flag Resynced im Wertungsspiegel   6     1

vor 3 Stunden

Gut, aber nicht mehr so gut wie 2013: Assassin's Creed Black Flag Resynced im Wertungsspiegel
Eine neue Serie hat 2026 meine Liebe für Game of Thrones neu entfacht, jetzt hat sie gleich neun Chancen auf den TV-Oscar   1     1

vor 3 Stunden

Eine neue Serie hat 2026 meine Liebe für Game of Thrones neu entfacht, jetzt hat sie gleich neun Chancen auf den TV-Oscar
Historisches Tief: Windows rutscht weltweit unter 60 Prozent – und die Deutschen lieben Platz 2 und 3   6     1

vor 3 Stunden

Historisches Tief: Windows rutscht weltweit unter 60 Prozent – und die Deutschen lieben Platz 2 und 3
mehr anzeigen