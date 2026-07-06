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Assassin's Creed Black Flag Resynced: Wann kommt unser Test? Termine für Reviews, Preloads und genaue Release-Uhrzeit

Am 09. Juli erscheint Assassin's Creed Black Flag Resynced. Wir verraten euch, wann der Preload startet, wann unser Test erscheint und wann ihr selbst losspielen dürft.

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Jesko Buchs
06.07.2026 | 14:00 Uhr

Captain Kenway setzt die Segel: Am 09. Juli kehrt Assassins Creed Black Flag in der brandneuen Resynced-Version auf heimische Rechner und Konsolen zurück. Captain Kenway setzt die Segel: Am 09. Juli kehrt Assassin's Creed Black Flag in der brandneuen Resynced-Version auf heimische Rechner und Konsolen zurück.

Diese Woche ist es so weit: Nach 13 Jahren sticht Piratenkapitän Edward Kenway erneut in See. Denn mit Assassin's Creed Black Flag Resynced bringt Ubisoft den unter Fans wohl beliebtesten Ableger seiner erfolgreichen Assassinen-Reihe erneut auf den Markt. Damit ihr bestens auf den Re-Release des Piratenabenteuers vorbereitet seid, verraten wir euch in diesem Artikel die wichtigsten zeitlichen Eckdaten zum Start von Black Flag Resynced.

Wann erscheint Assassin's Creed Black Flag Resynced?

Dass Edward Kenway am 09. Juli erneut den Anker lichtet, ist bereits seit einer ganzen Weile bekannt. Jetzt hat Ubisoft auch eine Karte mit den konkreten Veröffentlichungszeiten für die einzelnen Zeitzonen der Welt veröffentlicht. Dieser ist zu entnehmen, dass Assassin's Creed Black Flag Resynced auf den Konsolen bereits deutlich früher ablegt als am PC.

  • Am PC (Steam, Uplay, Epic) erscheint Black Flag Resynced am 09. Juli um 16:00 Uhr deutscher Zeit.
  • Auf den Konsolen erscheint Black Flag Resynced am 09. Juli um 00:00 Uhr (Mitternacht) deutscher Zeit.

Die genauen Releasezeiten für die einzelnen Zeitzonen entnehmt ihr der offiziellen Karte von Ubisoft. Die genauen Releasezeiten für die einzelnen Zeitzonen entnehmt ihr der offiziellen Karte von Ubisoft.

Wann startet der Preload?

Damit ihr zum Release pünktlich lossegeln könnt, gibt's auch beim Black Flag Remake die Möglichkeit des Vorab-Downloads. Auf den Xbox-Series-Konsolen ist der Preload bereits seit einigen Tagen gestartet, auf PlayStation 5 und am PC fällt der Startschuss erst noch. Die Preload-Termine im Überblick:

  • Xbox Series: Preload läuft seit dem 22. Juni.
  • PlayStation 5: Preload startet am 7. Juli um 00:00 Uhr deutscher Zeit.
  • PC (Uplay, Steam, Epic): Preload startet am 7. Juli um 16 Uhr deutscher Zeit.

Sowohl auf PlayStation als auch am PC bleiben euch somit bis zum Release genau 48 Stunden für den Download. Die Dateigröße fällt auf allen drei Plattformen übrigens recht ähnlich aus; auf der PlayStation benötigt ihr 62 Gigabyte, auf der Xbox Series 64 Gigabyte und am PC rund 63 Gigabyte freien Festplattenspeicher. Das alte Black Flag benötigte am PC damals nur etwa 30 Gigabyte.

Video starten 6:52 Assassin’s Creed Black Flag Resynced – Ubisoft zeigt euch, was das Remake besser machen will als das Original

Wann erscheint unser Test zu Black Flag Resynced?

Kommen wir nun zur wichtigsten Frage: Wann könnt ihr mit unserem Test zum Black Flag Remake rechnen? Denn obwohl schon in der Preview von Kollege Dimi deutlich wurde, dass Serienfans hier quasi bedenkenlos zugreifen können, wollen wir euch zum Stapellauf des neuen Ubisoft-Kahns natürlich die bestmögliche Kaufberatung bieten.

Wir haben Black Flag Resynced deshalb bereits durchgespielt und neben der Hauptstory auch die neuen Endgame-Aktivitäten und Questlines rund um die Schiffsoffiziere der Jackdaw genau unter die Lupe genommen. Unser Test erscheint am 8. Juli 2026 um 12:00 Uhr mittags deutscher Zeit sowohl hier auf GameStar.de als auch in Video-Form auf unserem YouTube-Kanal.

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Dass die Sperrfrist für die Rezensionen so knapp vor dem Release liegt, ist keine Entscheidung unsererseits, sondern eine Vorgabe von Publisher Ubisoft. Mehr Neuigkeiten rund um Black Flag Resynced und die ersten Eindrücke von Kollege Dimi findet ihr in der obigen Linkbox. Er verrät euch in der Preview, was das vierte Assassin's Creed in seiner Neuauflage alles anders machen will als im Original. Ob diese Rechnung aufgeht, erfahrt ihr dann am 8. Juli im Test.

Wagt ihr euch nach 13 Jahren erneut in die Karibik? Schreibt es uns in die Kommentare!

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Assassin's Creed: Black Flag Resynced

Genre: Action

Release: 09.07.2026 (PS5, Xbox Series X/S)

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