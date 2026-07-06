»Das ist doch ein Witz« – Keanu Reeves vertreibt sich die Zeit im Flugzeug mit einem der schlechtesten Superhelden-Filme der letzten Jahre und einer der Darsteller kann es selbst nicht fassen

Keanu Reeves (links) wurde dabei gesichtet, wie er sich Morbius im Flugzeug angeschaut hat. (rechts: Jared Leto) Bildquelle: Sony Pictures/Marvel Comics/Lionsgate

Ein eigenes Superhelden-Universum, wie das MCU. Das war der Traum von Sony, der 2024 kläglich gescheitert ist. Während sich Fans mit Tom Hardy als Venom anfreunden konnten, gingen Madame Web, Morbius und Kraven the Hunter an den Kinokassen baden.

Das scheint Keanu Reeves aber herzlich wenig zu stören, denn von allen Superhelden-Blockbustern schlägt er seine Reisezeit ausgerechnet mit Morbius aus dem Jahre 2022 tot. Das versteht nicht einmal House-of-the-Dragon-Star Matt Smith, der an der Seite von Jared Leto eine der Hauptrollen spielt.

2:57 Morbius: Erster Trailer zum neuen Marvel-Film mit Jared Leto

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Keanu Reeves guckt Morbius

Matt Smith kann es selbst kaum glauben, als die amerikanische Komikerin und Moderatorin von Royal Court Brittany Broski ihm eröffnet, dass Keanu Reeves – also DER Keanu Reeves – im Flugzeug dabei beobachtet wurde, wie er seine Freizeit ausgerechnet mit Morbius verbringt:

Fahr zur Hölle! Das ist doch ein Witz. Nicht der verdammte Morbius. Mein Gott, er muss wirklich die gesamte Bibliothek durchforstet haben, um darauf zu kommen. Da muss er wohl einen Moment lang den Verstand verloren haben.

Der 43-jährige Smith verkörperte dort Loxias Milo Crown, der sich in einen lebenden Vampir mit übermenschlichen Kräften verwandelt. Auch Smith ist sich natürlich des Rufs dieses Films bewusst. Nicht einmal er würde seine ruhigen Stunden auf einer Reise für Morbius opfern – wie er selbst im Interview zugibt.

Vor ein paar Jahren noch fiel seine Einschätzung zum Kino-Flop dabei deutlich diplomatischer aus – aber nicht weniger gelassen (via Rolling Stone):

Ja, er [Morbius - Anm. d. Red.] wurde vor den Bus geworfen. Aber man muss sich einfach darauf einstellen. Was soll man sonst tun? Es ist schließlich nur ein Film – wir retten ja keine Leben. Aus welchem Grund auch immer, es hat nicht ganz geklappt und … Es ist, wie es ist.

Was war das Problem von Morbius?

Bei einem geschätzten Budget von 75 bis 83 Millionen US-Dollar nahm Morbius an den Kinokassen nur etwa 167,5 Millionen Dollar ein. Finanziell war der Film kein direkter Verlust für Sony, aber die Reviews der Kritiker sprechen Bände (via Box Office Mojo).

Auf Rotten Tomatoes bekommt Morbius nur 15 Prozent von ihnen. Die 71 Prozent der Zuschauer sind mit Vorsicht zu genießen, da sich nach dem Release ein Meme-Phänomen ereignet hat. Demnach haben viele den Film aus Spott positiv bewertet

Sony dachte damals jedoch, das Phänomen könnte die Fans wieder ins Kino locken und brachte den Film im Juni 2022 – nur etwa vier Monate nach Release – wieder auf die große Leinwand zurück. Die Folge: ein massiver finanzieller Flop. Autsch!

Was wurde an Morbius kritisiert? So ziemlich alles – klischeehafte Story, blutleere Umsetzung, viele zusammenhanglose Szenen, schwaches Drehbuch, schlechte visuelle Effekte, flache Figuren und irreführendes Marketing. Ja, an dem Film wurde wirklich kaum ein einziges gutes Haar gelassen.