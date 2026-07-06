Drei Monate Plus im ersten Jahr sparen!

Drei Monate Plus im ersten Jahr sparen!

Bevor es Gordon Freeman gab, hatte Half-Life einen völlig anderen Helden namens Ivan und der sah absolut wild aus

Bevor Gordon Freeman zur Shooter-Legende wurde, hatte Valve ganz andere Pläne für Half-Life – mit einem gewissen Ivan the Space Biker.

Profilbild von Dennis Zirkler

Dennis Zirkler
06.07.2026 | 13:44 Uhr

Junge Menschen würden dieses Bild heutzutage wohl als »komplett cursed« bezeichnen. Junge Menschen würden dieses Bild heutzutage wohl als »komplett cursed« bezeichnen.

Ein stummer Wissenschaftler in einem orangefarbenen HEV-Anzug, eine markante Brille auf der Nase und eine Brechstange fest in der Hand. Gordon Freeman ist eine absolute Ikone der Spielegeschichte und untrennbar mit dem Erfolg von Half-Life verbunden.

Doch beinahe hätte die Welt von Black Mesa einen völlig anderen Helden bekommen. Sein Name? Ivan the Space Biker.

Video starten 10:02 Darum kein Half-Life 3: Valves nächster Megahit ist GANZ anders!

Ein Holzfäller im Weltraumanzug

Ein kurzer Blick zurück in die späten Neunzigerjahre: Etwa ein Jahr vor dem offiziellen Release von Half-Life im Jahr 1998 brauchte Entwickler Valve ein Gesicht für sein ambitioniertes Ego-Shooter-Projekt. Für frühe Tests und erstes Werbematerial trat genau dieser Ivan ins Rampenlicht. Und er sah exakt so wild aus, wie sein absurder Spitzname vermuten lässt.

Ivan trug einen klobigen Schutzanzug. Sein Gesicht wurde von einem wild wuchernden Holzfällerbart und einem strengen Bürsten-Haarschnitt eingerahmt. Seine Augen wirkten leicht irre, als wäre er gerade nach einem epischen Drei-Tage-wach-Marathon aus dem Berliner Berghain gestolpert, nur um direkt danach seine Schicht in Black Mesa anzutreten.

Kurz gesagt: Ivan war ein ziemlich, sagen wir mal, markanter Typ.

1
Mietwagen: Überzeugter Nichtraucher muss 100 Euro Strafe zahlen, weil er 4 Mal innerhalb von 10 Minuten geraucht haben soll [Best of GameStar]
von Nils Raettig
2
Sensationsfund: Zehntausende römische Münzen entdeckt – doch es ist kein Schatz
von Alexander Köpf
3
Wach auf, FIFA: So kann es mit dem Weltfußball nicht weitergehen
von Nils Raettig

Warum Gordon den Job klaute

Die ursprüngliche Idee für den Protagonisten von Half-Life war eigentlich ein bärtiger Computerprogrammierer. Doch als es an das tatsächliche Design ging, wurde dieses harmlose Konzept schnell vom Tisch gewischt und der muskulöse, bärbeißige Ivan ward geboren.

Das Problem daran: Dieser brachiale Macho-Look war Valve letztlich ein wenig zu konventionell. Muskelbepackte Waffennarren à la Duke Nukem waren in den 90ern omnipräsent, deshalb suchte das Team nach einem Charakter, der mehr Köpfchen bewies. Ein intellektuellerer Ansatz musste her.

Ivan the Space Biker wurde also kurzerhand in die Tonne befördert und machte Platz für unseren geliebten Gordon Freeman – der mit seiner Brille und dem extrem gepflegten Ziegenbart eine ganze Ecke smarter daherkommt.

zu den Kommentaren (0)
Preisvergleich
alle anzeigen
Half-Life
Amazon
Half-Life
ab 5,99 €

Versand s. Shop

ANZEIGE

Kommentare(1)
Kommentar-Regeln von GameStar
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Half-Life

Half-Life

Genre: Shooter

Release: 31.10.1998 (PC), 29.10.2001 (PS2)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor einer Stunde

Bevor es Gordon Freeman gab, hatte Half-Life einen völlig anderen Helden namens Ivan und der sah absolut wild aus

vor 2 Wochen

Backrooms: Vom Gaming-Meme zum 260-Millionen-Blockbuster

vor 3 Wochen

Nokia-Handys gelten als unzerstörbar, jetzt läuft darauf sogar einer der besten Shooter überhaupt - und es ist nicht Doom

30.01.2026

Valve braucht kein Half-Life 3, und ich kann sie verstehen

22.01.2026

Was stimmt nicht mit Valve?
mehr anzeigen
Aktuelle News
alle anzeigen
Amazon zieht die Notbremse: Die KI-Synchro eines Films ist wohl so schlecht, dass er direkt wieder entfernt wurde

vor 10 Minuten

Amazon zieht die Notbremse: Die KI-Synchro eines Films ist wohl so schlecht, dass er direkt wieder entfernt wurde
Bei vielen Betrügereien sind Nutzer selbst die größte Schwachstelle – ein neues iPhone-Feature soll genau das verhindern

vor 37 Minuten

Bei vielen Betrügereien sind Nutzer selbst die größte Schwachstelle – ein neues iPhone-Feature soll genau das verhindern
Handheld mit Leistung einer RTX 4060: Der enthüllte Preis lässt einem schwindelig werden

vor 46 Minuten

Handheld mit Leistung einer RTX 4060: Der enthüllte Preis lässt einem schwindelig werden
Assassins Creed Black Flag Resynced: Wann kommt unser Test? Termine für Reviews, Preloads und genaue Release-Uhrzeit   6

vor 57 Minuten

Assassin's Creed Black Flag Resynced: Wann kommt unser Test? Termine für Reviews, Preloads und genaue Release-Uhrzeit
mehr anzeigen