Bevor es Gordon Freeman gab, hatte Half-Life einen völlig anderen Helden namens Ivan und der sah absolut wild aus

Junge Menschen würden dieses Bild heutzutage wohl als »komplett cursed« bezeichnen.

Ein stummer Wissenschaftler in einem orangefarbenen HEV-Anzug, eine markante Brille auf der Nase und eine Brechstange fest in der Hand. Gordon Freeman ist eine absolute Ikone der Spielegeschichte und untrennbar mit dem Erfolg von Half-Life verbunden.

Doch beinahe hätte die Welt von Black Mesa einen völlig anderen Helden bekommen. Sein Name? Ivan the Space Biker.

10:02 Darum kein Half-Life 3: Valves nächster Megahit ist GANZ anders!

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Ein Holzfäller im Weltraumanzug

Ein kurzer Blick zurück in die späten Neunzigerjahre: Etwa ein Jahr vor dem offiziellen Release von Half-Life im Jahr 1998 brauchte Entwickler Valve ein Gesicht für sein ambitioniertes Ego-Shooter-Projekt. Für frühe Tests und erstes Werbematerial trat genau dieser Ivan ins Rampenlicht. Und er sah exakt so wild aus, wie sein absurder Spitzname vermuten lässt.

Ivan trug einen klobigen Schutzanzug. Sein Gesicht wurde von einem wild wuchernden Holzfällerbart und einem strengen Bürsten-Haarschnitt eingerahmt. Seine Augen wirkten leicht irre, als wäre er gerade nach einem epischen Drei-Tage-wach-Marathon aus dem Berliner Berghain gestolpert, nur um direkt danach seine Schicht in Black Mesa anzutreten.

Kurz gesagt: Ivan war ein ziemlich, sagen wir mal, markanter Typ.

Warum Gordon den Job klaute

Die ursprüngliche Idee für den Protagonisten von Half-Life war eigentlich ein bärtiger Computerprogrammierer. Doch als es an das tatsächliche Design ging, wurde dieses harmlose Konzept schnell vom Tisch gewischt und der muskulöse, bärbeißige Ivan ward geboren.

Das Problem daran: Dieser brachiale Macho-Look war Valve letztlich ein wenig zu konventionell. Muskelbepackte Waffennarren à la Duke Nukem waren in den 90ern omnipräsent, deshalb suchte das Team nach einem Charakter, der mehr Köpfchen bewies. Ein intellektuellerer Ansatz musste her.

Ivan the Space Biker wurde also kurzerhand in die Tonne befördert und machte Platz für unseren geliebten Gordon Freeman – der mit seiner Brille und dem extrem gepflegten Ziegenbart eine ganze Ecke smarter daherkommt.