»Was, GameStar wird verklagt?« - Stay Forever über GameStar 11/2003

Rein inhaltlich wird die GameStar-Ausgabe 11/2003 nicht in die Geschichte eingehen. Auf dem Titelblatt posierte mit Halo zwar ein Klassiker, der auf dem PC aber mit knapp zwei Jahren Verspätung erschienen war. Microsoft mochte die Xbox damals einfach lieber. Auch die Testthemen reißen keine Aufmerksamkeitsbäume aus: Mal kurz die Hand hoch, wer sich noch wohlwollend an Commandos 3 oder Empires: Die Neuzeit erinnert?

Bei genauerem Nachblättern offenbaren sich dann aber doch zwei Ereignisse von großer Tragweite:

Erstens wurde GameStar zum ersten und einzigen Mal in der Geschichte des Magazins wegen eines Testergebnisses verklagt und aufgefordert, eine Richtigstellung abzugeben.

Zweitens stieß damals ein unscheinbarer Trainee namens Michael Graf zur Redaktion und wurde postwendend dazu abkommandiert, das fragliche Testergebnis zu überprüfen.

Für Micha nicht der einzige Grund, sich zu wundern, wo er da nur hineingeraten war. Gemeinsam mit Gunnar Lott und Christian Schmidt von Stay Forver blickt er im Podcast auf seine traumatische Erstausgabe zurück.

Beispielsweise darauf, dass sein erster, mit viel Herzblut verfasster Testartikel zu Space Colony (soviel zu den schwachen Testthemen dieser Ausgabe) von herzlosen Heftplanern auf die Hälfte (!) zusammengekürzt wurde, um Platz für lahme Previews zu schaffen.

Oder die Sache mit Homeworld 2, das Micha trotz seiner erwiesenen Homeworld-Expertise nicht testen durfte, und das überdies mit einer läppischen Testseite abgespeist wurde. Homeworld 2! Der (für Micha) interessantese Test im ganzen Heft!

Ihr merkt schon, es gibt viel zu besprechen. Entsprechend lang ist diese Sonderausgabe von Stay Forever, nehmt euch zum Anhören anderthalb Stunden Zeit.

Und wenn ihr mögt, könnt ihr dabei gemeinsam mit uns durch die Ausgabe 11/2003 blättern, die gibt es nämlich im GameStar-Heftarchiv.

