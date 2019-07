Mit der neuen Wootbox »Flashback« könnt ihr gemeinsam mit uns zurück auf die großen Franchises von damals blicken. Spitze Zähne in der weiße Hai, scharfe Klauen bei Wolverine, fantastische Welten in Jurassic Park und herzergreifende Geschichten, wie in der König der Löwen, durften wir erleben und jetzt kehren sie in Form von spannendem Merchandise zu uns zurück.

Die Wootbox »Flashback« enthält Merchandise zu folgenden Franchises:

Wolverine

Der weiße Hai

Jurassic Park

Der König der Löwen

In dieser Box ist, wie bei Wootbox üblich, mindestens eine Sammelfigur, ein T-Shirt und noch weitere spannende Items zu den Franchises des Monats. Ein besonderes Highlight wird die Sammelfigur sein. Sie ist passend zur Figur der Wootbox »Fire« und darf in keiner Sammlung fehlen.

Schon gewusst?

Walt Disney fand die Eröffnungsszene von Der König der Löwen so gut, dass sie gleich als Trailer für den Film verwendet wurde.

Das ist Wootbox - Fair und Flexibel

Wootbox ist eine kultige Merchandise-Box, die jeden Monat spannendes Merchandise bis an die Haustür bringt. In jeder Wootbox findet ihr offizielle und teilweise auch exklusive Items von Top-Franchises, wie Deadpool, Star Wars, Harry Potter, Pokémon und vielen mehr. In jeder Box findet ihr fünf Produkte mit einem Warenwert von mindestens 50€. Trotzdem gibt's Wootbox bereits ab 19,99€/Monat zzgl. Versand. Die aktuelle 2-für-1-Aktion ist der richtige Anlass, um die erfolgreichste Merchandise-Box Europas zu testen.

