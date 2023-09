Nach fast 30 Jahren wird Microsofts kostenloser Texteditor eingestellt

WordPad erreicht sein Lebenssende. (Bild: Matt Botsford über Unsplash / Microsoft)

Wer Texte in Windows bearbeiten möchte, hat dazu heute viele gute Optionen. Die meisten greifen heutzutage zu Microsoft Word, Google Docs, LibreOffice oder OpenOffice. Dabei gibt es noch eine weitere Option, die sogar auf allen Windows-PCs und Laptops vorinstalliert ist: WordPad.

Einer besonderen Beliebtheit erfreut sich der kostenlose Texteditor wohl nicht, denn er soll in zukünftigen Versionen von Windows verschwinden.

Seit Windows 95 vorinstalliert

Microsoft WordPad ist schon seit Windows 95 ein Teil des Betriebssystems. Damit ist der Texteditor erst vor kurzem, am 24. August, 28 Jahre alt geworden.

Microsoft hat nun angekündigt, dass WordPad in zukünftigen Versionen von Windows gestrichen und fortan nicht mehr aktualisiert wird. Für die Bearbeitung von DOC- und RTF-Dateien empfiehlt das Unternehmen Microsoft Word.

Ob mit »zukünftigen Versionen« auch neue Versionen von Windows 11 gemeint ist oder Windows 12, wird nicht spezifiziert. Es steht also noch in den Sternen, ob WordPad seinen dreißigsten Geburtstag feiern wird oder nicht.

WordPad ist schon seit längerem kein zwingender Bestandteil von Windows. Seit 2020 gehört der Texteditor zu den »Optionalen Features«, die sich auf Wunsch deinstallieren lassen können.

Dazu zählen unter anderem auch der Windows Media Player und Paint.

Ein genaues Datum für die Entfernung des Tools steht noch nicht fest. Wer häufig mit WordPad arbeitet, sollte am besten früh mit der Erlernung eines anderen Texteditors anfangen.

